Náraz do svodidel vymrštil na Opavsku spolujezdce z auta, řidič byl zdrogovaný

  11:31
Vážná nehoda se stala v noci na neděli mezi obcemi Svatoňovice a Zálužné na Opavsku. Osmadvacetiletý muž, který nevlastní řidičský průkaz, tam s autem naboural do svodidel. Jeho o čtyři roky staršího spolujezdce náraz vymrštil ven z auta. Záchranáři mu těžce poraněnou nohu museli zaškrtit. Vrtulník jej do nemocnice přepravil v kritickém stavu.
Vážná nehoda mezi obcemi Svatoňovice a Zálužné na Opavsku (5. dubna 2026)

Vážná nehoda mezi obcemi Svatoňovice a Zálužné na Opavsku (5. dubna 2026) | foto: HZS MSK

Vážná nehoda mezi obcemi Svatoňovice a Zálužné na Opavsku (5. dubna 2026)
Vážná nehoda mezi obcemi Svatoňovice a Zálužné na Opavsku (5. dubna 2026)
Vážná nehoda mezi obcemi Svatoňovice a Zálužné na Opavsku (5. dubna 2026)
Vážná nehoda mezi obcemi Svatoňovice a Zálužné na Opavsku (5. dubna 2026)
Nehoda se stala zhruba patnáct minut po nedělní druhé hodině v noci. Osmadvacetiletý muž za volantem podle zjištění policie na silnici 443 vyjel ve směru své jízdy do svodidel, prorazil zábradlí, načež se automobil několikrát převrátil a skončil v potoce pod srázem vedle silnice.

„V autě cestovaly tři osoby včetně řidiče. Spolujezdec při jízdě nebyl připoután bezpečnostními pásy, a právě z tohoto důvodu při kolizi vyletěl z vozidla,“ sdělila krajská policejní mluvčí Eva Michalíková.

Dvaatřicetiletý muž, kterého náraz katapultoval z auta ven, si vážně poranil nohu, kterou mu záchranáři museli zaškrtit s pomocí turniketu. Poté jej hasiči vynesli na nosítkách do sanitky, kde ho lékař připojil na umělou plicní ventilaci, protože ztrácel vědomí.

„Kvůli velké krevní ztrátě a oběhové nestabilitě byla muži kromě infuze a léčiv podána také transfuze plné krve, kterou máme k dispozici na palubě vrtulníku,“ popsal mluvčí krajské záchranné služby Lukáš Humpl. Následně muže vrtulníkem v kritickém stavu přepravili na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava.

Zranění šoféra a šestnáctiletého spolujezdce nebyla vážná. Záchranáři je převezli na úrazovou ambulanci nemocnice v Opavě. Havarovaný vůz vytáhli hasiči zpět na silnici s pomocí přivolaného vyprošťovacího speciálu.

Policisté nyní okolnosti nehody vyšetřují. „Jak se ukázalo, řidič nebyl vlastníkem řidičského oprávnění a test na drogy vyšel s pozitivním výsledkem. Zkouška na alkohol byla negativní,“ doplnila policejní mluvčí.

