U Opavy skončilo auto na střeše, pro zraněné jelo pět posádek záchranářů

Operační středisko záchranářů dostalo informaci o havárii osobního auta před čtvrtou hodinou ranní. Auto skončilo na střeše u obce Holasovice mimo silnici I/57.

„Vozidlo Volvo z dosud nezjištěných příčin přejelo do protisměru a následně do levé silniční příkopy. Zde narazilo do betonové zídky mostu a bylo vymrštěno vzhůru. Přeletělo přes Heraltický potok, kde narazilo do břehu potoka a zůstalo stát na střeše,“ popsala průběh nehody policejní mluvčí Pavla Jiroušková.



Při nehodě se zranili čtyři lidé, které z auta vyprostili pomocí hydraulických nástrojů hasiči a předali je na páteřové desce do péče záchranařům.

„Devatenáctiletý a čtyřiadvacetiletý muž byli v bezvědomí a přímém ohrožení života. Zasahující lékaři u nich zjistili poranění mozku. Za pomocí vyprošťovacího rámu byli uloženi do vakuových matrací, lékaři jim museli zaintubovat dýchací cesty a připojit je k umělé plicní ventilaci. Oba zraněné pak transportovali do traumatologického centra ostravské fakultní nemocnice jednoho vrtulníkem, druhého pozemní cestou,“ řekl krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.



Do Slezské nemocnice v Opavě na chirurgickou ambulanci převezli záchranáři další dva těžce zraněné, osmnáctiletého a jednadvacetiletého muže. Jeden měl poraněnou hlavu a dolní končetiny, druhý hlavu a hrudník.

„U všech účastníků nehody byl nařízen odběr krve ve zdravotnickém zařízení pro případné vyloučení ovlivnění návykovými látkami,“ dodala policejní mluvčí.

Okolnostmi nehody se zabývají opavští kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty.

Automobil vyprostila soukromá firma, která ho následně odvezla.