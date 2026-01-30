Devět zraněných u Frýdku-Místku, na obchvatu se srazila dodávka s kamionem

  11:40
Devět mužů ve věku 20 až 52 let se v noci na dnešek zranilo při dopravní nehodě na obchvatu Frýdku-Místku. Po střetu dodávky a kamionu byl jeden z mužů zraněn těžce, zbývající utrpěli středně těžká poranění. Tři cestující z dodávky museli vyprostit hasiči.
Hasiči při zásahu nehody dodávky a nákladního vozu na obchvatu Frýdku-Místku. (30. ledna 2026) | foto: HZS MSK

Nehoda se stala krátce před druhou hodinou v noci na 47. kilometru dálnice D48 ve směru na Český Těšín na Karvinsku.

„V dodávkovém vozidle cestovalo devět osob, z nichž tři museli hasiči vyprostit. Jednalo se o řidiče a dva spolujezdce na předních sedadlech. K tomu bylo nutné použít hydraulické vyprošťovací nástroje. Zároveň musela být komunikace po dobu zhruba 20 minut uzavřena,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová.

Podle policejního mluvčího Jana Segsulky řidič dodávky narazil do zadní části kamionu. Dechová zkouška byla u obou řidičů negativní.

Všichni zranění mimo ohrožení života

Hasiči se po zadokumentování nehody postarali ještě o úklid vozovky. Provoz na silnici byl před třetí hodinou obnoven jedním jízdním pruhem, po páté hodině se jezdilo bez omezení.

Podle mluvčího krajských záchranářů Lukáše Humpla byli všichni zranění při vědomí a mimo přímé ohrožení života. Utrpěli především poranění končetin, dva měli zraněnou hlavu a jeden z mužů hrudník a pánev.

Pět zraněných záchranáři přepravili na urgentní příjem frýdecko-místecké nemocnice, dva zraněné na urgentní příjem Fakultní nemocnice Ostrava a dva převezli do Městské nemocnice Ostrava.

Nehoda dodávky a nákladního vozidla se stala na obchvatu Frýdku-Místku.

Nehoda dodávky a nákladního vozidla se stala na obchvatu Frýdku-Místku.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

