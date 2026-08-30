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Řidič ve Frýdku-Místku vyjel mimo silnici a narazil do sloupu, na místě zemřel

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  13:17
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Při noční dopravní nehodě ve Starém Městě u Frýdku-Místku v neděli zemřel dvaapadesátiletý řidič osobního automobilu. Krátce po 02:00 podle policie v pravotočivé zatáčce v Jamnické ulici přejel do protisměru a následně vyjel mimo vozovku, kde narazil do betonového sloupu elektrického vedení. Řekl to mluvčí policie Jan Segsulka.

Řidič po nehodě zůstal ve vozidle zaklíněný a v bezvědomí. V době příjezdu záchranářů nedýchal. První pomoc mu poskytovali svědci nehody, na jejichž snahu navázaly posádky zdravotnické záchranné služby.

„Záchranáři muže resuscitovali před vyproštěním i po něm, využili při tom také přístrojovou techniku a léky. Přes veškerou snahu se jeho život zachránit nepodařilo, zasahující lékař konstatoval úmrtí,“ dodal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Okolnosti nehody vyšetřují kriminalisté. Jednou z prověřovaných příčin je podle policie zdravotní indispozice řidiče.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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