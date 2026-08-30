Řidič ve Frýdku-Místku vyjel mimo silnici a narazil do sloupu, na místě zemřel

Řidič po nehodě zůstal ve vozidle zaklíněný a v bezvědomí. V době příjezdu záchranářů nedýchal. První pomoc mu poskytovali svědci nehody, na jejichž snahu navázaly posádky zdravotnické záchranné služby.
„Záchranáři muže resuscitovali před vyproštěním i po něm, využili při tom také přístrojovou techniku a léky. Přes veškerou snahu se jeho život zachránit nepodařilo, zasahující lékař konstatoval úmrtí,“ dodal mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Okolnosti nehody vyšetřují kriminalisté. Jednou z prověřovaných příčin je podle policie zdravotní indispozice řidiče.
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