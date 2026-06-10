Děsivá nehoda. Z auta po nárazu do mostu zbyla jen hromada šrotu

Auto bouralo v pondělí krátce před šestou hodinou odpoledne. „Řidič osobního vozidla jel po ulici Lazecká ve směru od Orlové. Zatím z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a přední částí vozidla narazil do betonového pilíře železničního mostu,“ popsala policejní mluvčí Daniela Vlčková.
Náraz auto odmrštil a zcela zničil. Řidič v něm zůstal zaklíněný. „K jeho vyproštění hasiči museli použít nejen hydraulické vyprošťovací nástroje, ale také páteřovou desku,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.
Mladíka si převzali zdravotníci. „Utrpěl poranění zad a vážné zranění dolní končetiny,“ sdělil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl s tím, že po ošetření záchranáři pacienta převezli do traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava.