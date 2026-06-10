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Děsivá nehoda. Z auta po nárazu do mostu zbyla jen hromada šrotu

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  9:31
Jen hromada pokroucených plechů zůstala z auta, s nímž mladý řidič u Dolní Suché na Karvinsku přejel do protisměru a v plné rychlosti narazil do pilíře železničního mostu. Po děsivé nehodě zůstal dvaadvacetiletý muž zaklíněný uvnitř vozu, ven mu pomohli až hasiči.
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Náraz do betonového pilíře železničního mostu u Dolní Suché osobní auto zcela zničil. | foto: HZS MSK

Auto bouralo v pondělí krátce před šestou hodinou odpoledne. „Řidič osobního vozidla jel po ulici Lazecká ve směru od Orlové. Zatím z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru a přední částí vozidla narazil do betonového pilíře železničního mostu,“ popsala policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Náraz do betonového pilíře železničního mostu u Dolní Suché osobní auto zcela zničil.
Náraz do betonového pilíře železničního mostu u Dolní Suché osobní auto zcela zničil.
Náraz do betonového pilíře železničního mostu u Dolní Suché osobní auto zcela zničil. Řidiče museli vyprostit hasiči.
Náraz do betonového pilíře železničního mostu u Dolní Suché osobní auto zcela zničil.
4 fotografie

Náraz auto odmrštil a zcela zničil. Řidič v něm zůstal zaklíněný. „K jeho vyproštění hasiči museli použít nejen hydraulické vyprošťovací nástroje, ale také páteřovou desku,“ uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Mladíka si převzali zdravotníci. „Utrpěl poranění zad a vážné zranění dolní končetiny,“ sdělil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl s tím, že po ošetření záchranáři pacienta převezli do traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava.

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