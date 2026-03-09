Zprávy z dráhySledovat další díly na iDNES.tv
Drážní inspekce sice uvedla, že silnice byla špatně postavena a zkolaudována v rozporu s projektem, podle žalobce Jiřího Margiety to ale vliv na počet stíhaných či obžalovaných mít nebude. Především proto, že případná trestní odpovědnost viníků je už promlčená.
Při nehodě v lednu 2024 zemřel strojvedoucí a dalších třicet lidí se zranilo. Před rokem policie obvinila z obecného ohrožení z nedbalosti dva lidi a jednu firmu.
Tragické srážce rychlíku s tahačem v Lutyni předcházela řada chyb, řekla inspekce
„Jde o události (stavba a kolaudace silnice – pozn. red.), které jsou více než dvacet let staré. Jednání je tak už promlčeno. Problém navíc je i v tom, že část dokumentace už není k dispozici,“ sdělil státní zástupce Margieta. Dodal, že vyšetřování nyní pokračuje. „Uvidíme, jaké požadavky na doplnění důkazů bude mít druhá strana,“ řekl.
Silnice vedoucí k přejezdu byla podle inspekce v kombinaci s přejezdem postavena špatně. Neodpovídá projektu a neumožňovala bezpečné projetí dlouhých vozidel. To byla podle inspekce hlavní příčina toho, že nákladní souprava uvázla a do její zadní části vrazil vlak. Nákladní souprava navíc neměla patřičné povolení.
Policie přibližně po ročním vyšetřování obvinila v souvislosti s nehodou dva lidi a jednu firmu. „Mohu potvrdit, že jsme zahájili trestní stíhání dvou fyzických a jedné právnické osoby z přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní sazba je deset let,“ uvedl loni v březnu žalobce. Pochybení vidí jak na straně řidiče nákladního auta, tak i jeho nadřízených.
Nehoda se stala v Dolní Lutyni předloni 24. ledna okolo 05:40 hodin v úseku mezi Bohumínem a Dětmarovicemi. Ve vlaku, který jel do Prahy, bylo sedm desítek lidí. Třicetiletý strojvedoucí zemřel na místě, zranění utrpělo třicet cestujících. Celková škoda byla vyčíslena na 67,3 milionu korun.
Železniční přejezd v Dolní Lutyni na Karvinsku, kde se v roce 2024 stala tragická nehoda.
