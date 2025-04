Český pohár zná prvního finalistu. Sigma Olomouc využila v Ostravě početní výhodu a zvítězila 3:2. Hosté od 15. minuty hráli přesilovku poté, co domácí Michal Frydrych dostal červenou kartu za zákrok...

Baník - Jablonec 1:2, domácí marně toužili po druhém místě, rozhodla první půle

Pokud by zvítězili, minimálně do večera měli šanci se posunout na druhé místo. To se ale fotbalistům Baníku Ostrava doma proti Jablonci nepodařilo a v prvním kole nadstavbové skupiny padli 1:2. Za...