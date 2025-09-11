Opilý muž boural do svodidel a usnul v autě na dálnici, vedle něj si hrálo dítě

Událost se stala poslední prázdninový den, policie však o ní informovala ve čtvrtek. Policisté z frýdecko-místeckého dálničního oddělení ke stojícímu autu odpoledne zamířili na základě oznámení.
„Po příjezdu nalezli ve vozidle, které bylo viditelně poškozené, spícího muže. Ten ležel na matraci na sklopených zadních sedačkách a vedle něj si hrálo nezletilé dítě,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Muži zákona se spícího snažili vzbudit, aby zjistili, co se stalo. Nebyl ale schopný jim situaci vysvětlit. „Při dechové zkoušce mu naměřili přes 3,5 promile. Přivolaní zdravotníci 47letého muže i nezletilce převezli do nemocnice,“ dodala Jiroušková.
V autě policisté našli spoustu prázdných obalů od alkoholu. Poté objevili i místo, kde řidič havaroval a střetl se se svodidly a dopravním značením.
Jakmile řidič vystřízlivěl, vyslechli jej. „Uvedl, že se vracel se svým synem z dovolené ze Slovenska a mířil do Čech. Při jízdě i po ní měl požívat alkohol,“ upřesnila Jiroušková.
Muž je teď podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu až tříleté vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.