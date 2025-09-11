Opilý muž boural do svodidel a usnul v autě na dálnici, vedle něj si hrálo dítě

Autor:
  13:51
Když policisté vyjížděli k autu stojícímu na dálnici D48 u Třanovic na Frýdecko-Místecku, netušili, jaké překvapení je tam čeká. V autě spal na matraci na sklopených zadních sedačkách muž, vedle kterého si hrálo malé dítě. Řidič na dálnici chvíli předtím boural, poté jej zřejmě zmohl alkohol. Nadýchal totiž 3,5 promile.
Napřed boural, pak usnul. Opilec na dálnici vezl v autě i dítě.

Napřed boural, pak usnul. Opilec na dálnici vezl v autě i dítě. | foto: Policie ČR

Napřed boural, pak usnul. Opilec na dálnici vezl v autě i dítě.
Napřed boural, pak usnul. Opilec na dálnici vezl v autě dítě i plno obalů od...
Napřed boural, pak usnul. Opilec na dálnici vezl v autě dítě i plno obalů od...
Napřed boural, pak usnul. Opilec na dálnici vezl v autě dítě i plno obalů od...
5 fotografií

Událost se stala poslední prázdninový den, policie však o ní informovala ve čtvrtek. Policisté z frýdecko-místeckého dálničního oddělení ke stojícímu autu odpoledne zamířili na základě oznámení.

„Po příjezdu nalezli ve vozidle, které bylo viditelně poškozené, spícího muže. Ten ležel na matraci na sklopených zadních sedačkách a vedle něj si hrálo nezletilé dítě,“ popsala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Opilec hrozil, že skočí z mostu na dálnici. Policie musela zastavit provoz

Muži zákona se spícího snažili vzbudit, aby zjistili, co se stalo. Nebyl ale schopný jim situaci vysvětlit. „Při dechové zkoušce mu naměřili přes 3,5 promile. Přivolaní zdravotníci 47letého muže i nezletilce převezli do nemocnice,“ dodala Jiroušková.

V autě policisté našli spoustu prázdných obalů od alkoholu. Poté objevili i místo, kde řidič havaroval a střetl se se svodidly a dopravním značením.

Napřed boural, pak usnul. Opilec na dálnici vezl v autě i dítě.
Napřed boural, pak usnul. Opilec na dálnici vezl v autě i dítě.
Napřed boural, pak usnul. Opilec na dálnici vezl v autě dítě i plno obalů od alkoholu.
Napřed boural, pak usnul. Opilec na dálnici vezl v autě dítě i plno obalů od alkoholu.
5 fotografií

Jakmile řidič vystřízlivěl, vyslechli jej. „Uvedl, že se vracel se svým synem z dovolené ze Slovenska a mířil do Čech. Při jízdě i po ní měl požívat alkohol,“ upřesnila Jiroušková.

Muž je teď podezřelý z ohrožení pod vlivem návykové látky. Hrozí mu až tříleté vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Autobus plný studentů se v Beskydech převrátil na bok, ošetřili 34 zraněných

K nehodě autobusu převážejícího studenty vyjížděly v pondělí dopoledne do Beskyd všechny složky IZS. Vůz se převrátil na bok hluboko v horách v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku....

Tady gigafactory určitě nebude, prohlásil Babiš v Dolní Lutyni na Karvinsku

Nedůvěru až odmítavý postoj projevil šéf hnutí ANO a současně jeho moravskoslezský volební lídr Andrej Babiš k projektu gigafactory na Karvinsku. Řekl to na dotaz jedné z účastnic mítinku v obci...

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

Americká kampaň bývalé Miss. Lidovecká naděje bude voliče navštěvovat doma

Zazvonit, zeptat se, vysvětlil a jít dál. Dvojka kandidátky koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji Monika Brzesková z KDU-ČSL chystá kampaň v americkém stylu. Voliče bude přesvědčovat přímo u nich...

Babiš opět mezi lidmi. Berli na ochranu nepřijal, ze stánku ANO takřka nevyšel

Tři dny po útoku berlí v Dobré na Frýdecko-Místecku se šéf hnutí ANO a lídr moravskoslezské kandidátky Andrej Babiš vrátil do kolotoče předvolebních setkání s občany. Mítink v centru Ostravy se...

Opilý muž boural do svodidel a usnul v autě na dálnici, vedle něj si hrálo dítě

Když policisté vyjížděli k autu stojícímu na dálnici D48 u Třanovic na Frýdecko-Místecku, netušili, jaké překvapení je tam čeká. V autě spal na matraci na sklopených zadních sedačkách muž, vedle...

11. září 2025  13:51

Diamo pod tlakem kvůli heřmanické haldě. Padají žaloby, Ostrava jedná s koksovnami

Společnost Ridera Bohemia podala tento týden žalobu na státní podnik Diamo kvůli poškození dobré pověsti. Jde již o třetí právní spor mezi oběma firmami. První žaloby se týkají neuhrazených závazků...

11. září 2025  13:36

Doprava na Dny NATO 2025. Jak se vyhnout kolonám, kolik stojí parkování

Téměř dvě stě tisíc lidí dorazilo předloni do Mošnova na zatím poslední ročník přehlídky Dny NATO. Ty se letos budou po přestávce zapříčiněné povodněmi konat znovu a i tentokrát čekají pořadatelé...

11. září 2025

Šestnáctiletý motorkář nedobrzdil za odbočujícím autem, je v ohrožení života

Teprve šestnáctiletý motorkář boural ve Stonavě na Karvinsku. Jel rychle a nestihl zabrzdit, když auto před ním chtělo odbočit doleva. Po nárazu do vozidla byl ve vážném stavu, z místa nehody ho...

11. září 2025  10:43

Nesmrdíme, ohradila se firma, kterou studie označila za zdroj zápachu v Ostravě

Jednání, jejichž cílem je zastavit zápach, který dlouhodobě trápí obyvatele jižních částí Ostravy, vrcholí. Zástupci Ostravy a postižených obvodů žádají po firmách označených specializovanou studií...

11. září 2025  9:23

Jsem rád, že se bodově zapsala celá naše lajna, pochvaluje si Michal Kovařčík

Vydařený návrat do Třince prožil hokejový útočník Michal Kovařčík. Jedním gólem na úvod extraligy přispěl k drtivé výhře nad Olomoucí 8:2.

10. září 2025  21:39

Solanka pro všechny. Karviná chystá v centru města veřejné inhalatorium

Léčivá jodobromová solanka nebude v Karviné pomáhat jen pacientům tamních lázní. Město začalo v parku Boženy Němcové stavět inhalatorium, kde by mohla vdechovat jemnou mlhovinu zdraví prospěšných...

10. září 2025  17:07

Zpověď ajťáka. Nechápal jsem, jak může někdo naletět, až kyberšmejdi dostali i mě

O zhruba půl milionu korun přišel asi třicetiletý muž z Moravskoslezského kraje, když naletěl kybernetickým podvodníkům. Falešní policista a bankéř ho přesvědčili, že může přijít o hodně peněz, až...

10. září 2025  13:32

Dny NATO 2025 se vracejí po roční pauze. Kdy se konají, jaké je vstupné a lákadla

Na mošnovské letiště u Ostravy se po roční pauze vrací Dny NATO. Letošní jubilejní dvacátý pátý ročník je spojený s šestnáctým ročníkem Dnů Vzdušných sil Armády České republiky – ta na přehlídku...

10. září 2025

Z odpadu v Jiříkově unikly toxické látky, podle studie jde o „věčné chemikálie“

Z nelegálního německého odpadu uloženého v Jiříkově na Bruntálsku se podle studie vypracované ekologickou organizací Arnika uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky nebo napořád. Nejsou ale lidem...

10. září 2025  11:13

Proměna centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň...

10. září 2025  9:05

Konec boje proti uhlí. Beskydská obec získala pozemky těžařů, důlní věže se promění

Po takřka půl století hrozby proměny podhorské krajiny v hornickou si lidé v Beskydech mohou definitivně oddychnout. Podpisem tří smluv se státní pozemky bývalého černouhelného Dolu Frenštát...

9. září 2025  18:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.