Nehoda tří vozidel se stala nedlouho před polednem u dálničního exitu 354, tedy nedaleko sjezdu na Klimkovice. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce, na místě se tvoří více než dvoukilometrová kolona.
„Na místě jsme zasahovali a měli v péči pět zraněných osob. Jejich zranění naštěstí byla lehčího charakteru,“ uvedl krajský mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.
Mluvčí hasičů Petra Lukášová připojila, že po nehodě tří automobilů dva z nich začaly hořet. „Požár byl lokalizován pomocí dvou vodních proudů do pěti minut od příjezdu jednotek. Dalších deset minut trvalo dohašování a celková likvidace požáru,“ popsala mluvčí.
Dálnice je ve směru na Brno zcela uzavřena. Řidiči by při cestě z Ostravy raději neměli z Rudné ulice vůbec sjíždět na dálnici, vhodnější je odbočit o něco později na starou tzv. bíloveckou cestu a na dálnici se napojit až za Klimkovicemi.
Další komplikací na D1 je požár cisterny převážející mléko, který dálnici uzavřel na 34. kilometru směrem na Prahu. „Požár byl hlášen kolem 11:45. „Vypadá to na technickou závadu, zřejmě od kola,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Richterová.
Podle hasičů šlo o požár návěsu v plném rozsahu, pod kontrolu dostali oheň krátce před 12:30, řekla mluvčí hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Na místě se však nadále tvoří kolona.
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