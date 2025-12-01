Ranní výjezd policie i záchranářů si vyžádala nehoda dodávky a kamionu na dálnici D48 v katastru obce Rychaltice na Frýdecko-Místecku.
„Bylo to kvůli vážné dopravní nehodě. Řidič dodávky jedoucí ve směru na Příbor z dosud nezjištěných příčin narazil do kamionu jedoucím před ním. V dodávce cestovaly čtyři osoby včetně řidiče, tři utrpěly zranění a skončily v péči záchranářů,“ uvedla mluvčí policie Kateřina Kubzová.
„Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu byly u obou řidičů negativní. Dálnice byla ve směru na Příbor uzavřena, odklon dopravy byl veden na Fryčovice. V místě se tvořily kolony,“ popsala mluvčí.
„Zjišťováním veškerých okolností nehody se zabývají dopravní policisté a frýdecko-místečtí kriminalisté,“ řekla Kubzová.
Na místě zasahovala profesionální jednotka hasičů z Frýdku-Místku společně s dobrovolnou jednotkou z Příboru. „Informaci o nehodě přijalo operační středisko hasičů čtyři minuty po čtvrté hodině ranní,“ uvedli hasiči na svých webových stránkách.
„Spolujezdce, který zůstal po nehodě zaklíněný ve vozidle, museli hasiči vyprostit pomocí hydraulických vyprošťovacích nástrojů. Až do příjezdu zdravotníků poskytovali všem zraněným předlékařskou první pomoc,“ napsali.
„Na místo byl povolán také intervent Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, aby poskytl psychosociální pomoc řidiči dodávkového vozidla,“ dodali.
„Osmatřicetiletý muž měl vážné poranění hlavy s poruchou vědomí a poranění dolní končetiny. Devětadvacetiletý muž, který byl po nehodě v bezvědomí, měl vážné poranění dolní končetiny, pánve a hrudníku,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl. s tím, že oba sanitky převezly do ostravské fakultní nemocnice.
Třetím ošetřeným byl podle Humpla čtyřiačtyřicetiletý muž s lehčím poraněním nohy. K ošetření byl transportován na úrazovou ambulanci do nemocnice v Novém Jičíně.
Na Frýdecko-Místecku narazila dodávka do kamionu. Nehoda zastavila provoz na D48.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz