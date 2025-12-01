Tři zranění při noční nehodě na D48, dodávka tam narazila do kamionu

Autor: ,
  9:38
Mezi Frýdkem-Místkem a Příborem na D48 narazila ve čtyři hodiny ráno dodávka do kamionu Při nehodě se zranili tři lidé. Dálnice byla ve směru na Příbor uzavřena a před nehodou se tvořily kolony. Po 9.00 byl provoz v obou pruzích směrem na Příbor obnoven.
Fotogalerie4

Mezi Frýdkem-Místkem a Příborem na D48 narazila ve čtyři hodiny ráno dodávka do kamionu, tři lidé byli zranění. (1. prosinec 2025) | foto: Hasiči Moravskoslezského kraje

Ranní výjezd policie i záchranářů si vyžádala nehoda dodávky a kamionu na dálnici D48 v katastru obce Rychaltice na Frýdecko-Místecku.

„Bylo to kvůli vážné dopravní nehodě. Řidič dodávky jedoucí ve směru na Příbor z dosud nezjištěných příčin narazil do kamionu jedoucím před ním. V dodávce cestovaly čtyři osoby včetně řidiče, tři utrpěly zranění a skončily v péči záchranářů,“ uvedla mluvčí policie Kateřina Kubzová.

„Dechové zkoušky na přítomnost alkoholu byly u obou řidičů negativní. Dálnice byla ve směru na Příbor uzavřena, odklon dopravy byl veden na Fryčovice. V místě se tvořily kolony,“ popsala mluvčí.

Mezi Frýdkem-Místkem a Příborem na D48 narazila ve čtyři hodiny ráno dodávka do kamionu, tři lidé byli zranění. (1. prosinec 2025)
Mezi Frýdkem-Místkem a Příborem na D48 narazila ve čtyři hodiny ráno dodávka do kamionu, tři lidé byli zranění. (1. prosinec 2025)
Mezi Frýdkem-Místkem a Příborem na D48 narazila ve čtyři hodiny ráno dodávka do kamionu, tři lidé byli zranění. (1. prosinec 2025)
Mezi Frýdkem-Místkem a Příborem na D48 narazila ve čtyři hodiny ráno dodávka do kamionu, tři lidé byli zranění. (1. prosinec 2025)
4 fotografie

„Zjišťováním veškerých okolností nehody se zabývají dopravní policisté a frýdecko-místečtí kriminalisté,“ řekla Kubzová.

Na místě zasahovala profesionální jednotka hasičů z Frýdku-Místku společně s dobrovolnou jednotkou z Příboru. „Informaci o nehodě přijalo operační středisko hasičů čtyři minuty po čtvrté hodině ranní,“ uvedli hasiči na svých webových stránkách.

„Spolujezdce, který zůstal po nehodě zaklíněný ve vozidle, museli hasiči vyprostit pomocí hydraulických vyprošťovacích nástrojů. Až do příjezdu zdravotníků poskytovali všem zraněným předlékařskou první pomoc,“ napsali.

„Na místo byl povolán také intervent Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, aby poskytl psychosociální pomoc řidiči dodávkového vozidla,“ dodali.

„Osmatřicetiletý muž měl vážné poranění hlavy s poruchou vědomí a poranění dolní končetiny. Devětadvacetiletý muž, který byl po nehodě v bezvědomí, měl vážné poranění dolní končetiny, pánve a hrudníku,“ uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl. s tím, že oba sanitky převezly do ostravské fakultní nemocnice.

Třetím ošetřeným byl podle Humpla čtyřiačtyřicetiletý muž s lehčím poraněním nohy. K ošetření byl transportován na úrazovou ambulanci do nemocnice v Novém Jičíně.

Na Frýdecko-Místecku narazila dodávka do kamionu. Nehoda zastavila provoz na D48.

Na Frýdecko-Místecku narazila dodávka do kamionu. Nehoda zastavila provoz na D48.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...

Dálnice D48 na Frýdecko-Místecku byla zhruba pět hodin neprůjezdná po dopolední nehodě, při které kamion po smyku na dálničním sjezdu narazil do protihlukové stěny a ta se zřítila na dálnici. O...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

V Opavě se jezdí přes nový most, má odolat stoleté vodě. Starý zničily povodně

Slavnostní otevření mostu v Ratibořské ulici v Opavě. Původní most v centru...

Silničáři slavnostně v neděli odpoledne uvedli do provozu nový most přes řeku Opavu na frekventované tepně města v Ratibořské ulici. Ten starý zničily loňské zářijové povodně. „Pro Opavu je to...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Tři zranění při noční nehodě na D48, dodávka tam narazila do kamionu

Mezi Frýdkem-Místkem a Příborem na D48 narazila ve čtyři hodiny ráno dodávka do...

Mezi Frýdkem-Místkem a Příborem na D48 narazila ve čtyři hodiny ráno dodávka do kamionu Při nehodě se zranili tři lidé. Dálnice byla ve směru na Příbor uzavřena a před nehodou se tvořily kolony. Po...

1. prosince 2025  9:38

Narovnaná koryta potoků se vrací do své původní přírodní podoby

Další dvě koryta toků obnovily v Moravskoslezském kraji Lesy České republiky v...

Uměle napřímená koryta potoků se vracejí do své původní přírodní podoby. Takových projektů v Moravskoslezském kraji je zatím jen málo, častou překážkou jsou například potíže se získáváním souhlasů...

1. prosince 2025  6:35

Pardubice podlehly Liberci, Olomouc porazila Plzeň. Sparta udržela roli lídra

Ondřej Matýs z Olomouce střílí na plzeňského brankáře Nicka Malíka.

Sparta po 28. kole hokejové extraligy udržela v tabulce první místo. Pražané porazili Třinec 2:1 a jejich nejbližší pronásledovatelé svá utkání prohrály. Pardubice podlehly 2:4 Liberci, který tak...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno 

Ostravské stopy: Město má stále něco specifického, Ostrava je prostě dark, líčí Kunze

Jan Kunze, ředitel EPO1

V seriálu MF DNES Ostravské stopy vypráví o městě hudebník a básník Jan Kunze. Byť tento opavský rodák v regionu už pět let nežije, je tady stále jako doma. A má mnoho vzpomínek a postřehů.

30. listopadu 2025  16:55

Nové Bazaly, hala i prestižní turnaj. Kraj s Ostravou si miliony pomohou ve sportu

Vítězný návrh se od ostatních projektů v soutěži odlišoval svým tvarem, řešením...

Moderní hala pro míčové sporty by měla sportovcům v Ostravě sloužit od roku 2029. O rok později by se fotbalisté Baníku Ostrava mohli stěhovat na Nové Bazaly. A i v dalších třech letech se v Dolních...

30. listopadu 2025  7:24

Ostrava - Dukla 3:1. Baník zlomil prokletí, po pěti porážkách v lize zvítězil

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.

Pět ligových zápasů čekali fotbalisté Baníku Ostrava nejen na bod, ale také na vstřelený gól. V sobotu mizérii prolomili, na domácím hřišti porazili Duklu Praha jasně 3:1, postupně se trefili...

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:49

Zlín - Karviná 1:3. Hosté vyhráli počtvrté z posledních pěti zápasů a jsou teď čtvrtí

Sebastian Boháč z Karviné (vlevo) a Lukáš Bartošák ze Zlína svádí vzdušný...

Kromě výbuchu s Libercem zažívají karvinští fotbalisté po trenérské výměně tuze povedené týdny. V sobotu svoji formu demonstrovali i na půdě Zlína, kde po gólech Krčíka, Samka a Boháče zvítězili 3:1....

29. listopadu 2025  14:51,  aktualizováno  17:25

Nevšední osudy. Výstava o knihovnictví v místní části Opavy přináší příběhy lidí, spolků i obce

Knihovnice Ivana Zedková a výstava Kylešovické knihovny

Neobyčejný příběh knihoven v Kylešovicích, opavské městské části a někdejší samostatné obci, mapuje nová výstava v tamní pobočce Knihovny Petra Bezruče. Složité počátky, kdy české knihovnictví čelilo...

29. listopadu 2025  6:38

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  21:18

Další krok k přehradě v Nových Heřminovech. Ministerstvo vydalo souhlasné stanovisko

Následky loňských povodní jsou na mnoha místech Nových Heřminov stále hodně...

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v pátek vydalo souhlasné jednotné environmentální stanovisko pro stavbu přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Stavba má zajistit protipovodňovou ochranu...

28. listopadu 2025  18:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Rozbité podlahy, vlhké zdi. V Krnově nemají byty po povodní stále opravené

Klášter minoritů s kostelem Narození Panny Marie v Krnově

Vlhkost ve zdech a podlahách ani více než rok po povodni neumožňuje opravit všechny vyplavené byty v Krnově. Jejich nájemníci zůstávají v náhradních prostorách. Problém se týká i bytových jednotek s...

28. listopadu 2025  15:33

Pro vařiče pervitinu si přišla zásahovka. Mohli vyrobit až 23 kilogramů drogy

Krajští kriminalisté ze severomoravského Toxi týmu rozkryli rozsáhlou výrobu a...

Moravskoslezští kriminalisté zadrželi a obvinili tříčlennou skupinu výrobců a distributorů pervitinu. Muži ve věku od 40 do 56 let podle policie v posledních několika měsících vyrobili či z...

28. listopadu 2025  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.