Zraněný motorkář byl předán do péče zdravotníků. Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Policisté zajišťovali odklon dopravy a naváděli řidiče na objízdné trasy.
„Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanic Ostrava Přívoz a Zábřeh. Zasypali sorbentem uniklé kapaliny,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.
Nehoda nejprve zablokovala oba směry, po půl druhé policisté jeden uvolnili. Následně byl před 14. hodinou plně obnoven provoz. „Okolnostmi dopravní nehody se i nadále zabýváme.,“ uvedla policie na síti X.
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