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Motorkář po kolizi na D1 přeletěl do protisměru, kde se střetl s kamionem

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  12:52aktualizováno  14:02

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Vážná nehoda motorkáře uzavřela dálnici D1 na 360. kilometru v Ostravě v obou směrech. Řidič motocyklu po nárazu do přenosného značení přeletěl do protisměru, kde se střetl s kamionem. (12. srpna 2026) | foto: Policie ČR

Provoz na dálnici D1 na 360. kilometru v Ostravě ve středu po poledni přibližně dvě hodiny blokovaly následky dopravní nehody. V místě, kde je komunikace zúžená kvůli probíhajícím opravám, podle prvotních informací motorkář najel na přenosné dopravní značení, což ho odrazilo do protisměru, kde se bočně střetl s kamionem.

Zraněný motorkář byl předán do péče zdravotníků. Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Policisté zajišťovali odklon dopravy a naváděli řidiče na objízdné trasy.

Vážná nehoda motorkáře uzavřela dálnici D1 na 360. kilometru v Ostravě v obou směrech. Řidič motocyklu po nárazu do přenosného značení přeletěl do protisměru, kde se střetl s kamionem. (12. srpna 2026)

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„Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanic Ostrava Přívoz a Zábřeh. Zasypali sorbentem uniklé kapaliny,“ uvedla mluvčí hasičů Kamila Langerová.

Nehoda nejprve zablokovala oba směry, po půl druhé policisté jeden uvolnili. Následně byl před 14. hodinou plně obnoven provoz. „Okolnostmi dopravní nehody se i nadále zabýváme.,“ uvedla policie na síti X.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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