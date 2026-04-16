Nehoda se stala ve středu před půl šestou. Řidička ve voze BMW jela obcí směrem na Frýdlant nad Ostravicí a nebezpečně předjížděla, přičemž ohrozila jak řidiče předjížděného, tak i protijedoucího vozidla. Při snaze zabránit nehodě však vjela na chodník, kde zrovna postávala skupinka chodců.
Tam vůz srazil dvě jedenáctileté dívky. „Na místo byly spolu s leteckými záchranáři vyslány tři pozemní týmy. Jedním z náhodně přítomných zachránců byla zdravotní sestra, se kterou byl operátor ve spojení také pomocí videohovoru, díky němuž získal reálný přehled o situaci na místě a mohl ověřit aktuální stav zraněných a správnost poskytované pomoci,“ popsal krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl začátek záchranné akce.
Podle zjištění policistům jel před nehodou ve stejném směru i cyklista, jehož svědectví by kriminalisté uvítali.