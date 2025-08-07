Nehoda se stala zhruba ve čtvrt na sedm ráno. „Na místě zasahovaly čtyři jednotky, hasiči zabezpečili mírně nakloněný autobus, zabránili úniku provozních kapalin a pomohli cestujícím,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová.
Záchranáři měli nejdříve informaci o šesti zraněných, z toho jeden člověk měl být bez známek života. „Naštěstí posádky na místě zjistily, že cestující se dostali z autobusu sami a nejsou nijak zraněni,“ podotkla mluvčí moravskoslezské záchranné služby Jana Šedovičová.
Jiné to však bylo s řidičem autobusu. „Toho jsme museli resuscitovat. Zhruba v desáté minutě resuscitace se podařilo obnovit jeho základní životní funkce, ve vážném stavu byl vrtulníkem přepraven do ostravské fakultní nemocnice,“ sdělila mluvčí.
Na silnici mezi Frenštátem a Tichou policisté řídí kyvadlový provoz v jednom jízdním pruhu.
Nehoda se stala poblíž božích muk na silnici mezi Frenštátem pod Radhoštěm a obcí Tichá.
