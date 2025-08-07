Na Novojičínsku boural autobus, řidiče s podezřením na infarkt museli oživovat

Linkový autobus havaroval ve čtvrtek ráno na silnici mezi Tichou a Frenštátem pod Radhoštěm na Novojičínsku. Řidič zkolaboval, podle prvotních podezření dostal infarkt, a vyjel mimo silnici. Z pěti cestujících se nikdo nezranil.
ilustrační snímek | foto: Michal Klíma, MAFRA

Nehoda se stala zhruba ve čtvrt na sedm ráno. „Na místě zasahovaly čtyři jednotky, hasiči zabezpečili mírně nakloněný autobus, zabránili úniku provozních kapalin a pomohli cestujícím,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová.

Záchranáři měli nejdříve informaci o šesti zraněných, z toho jeden člověk měl být bez známek života. „Naštěstí posádky na místě zjistily, že cestující se dostali z autobusu sami a nejsou nijak zraněni,“ podotkla mluvčí moravskoslezské záchranné služby Jana Šedovičová.

Jiné to však bylo s řidičem autobusu. „Toho jsme museli resuscitovat. Zhruba v desáté minutě resuscitace se podařilo obnovit jeho základní životní funkce, ve vážném stavu byl vrtulníkem přepraven do ostravské fakultní nemocnice,“ sdělila mluvčí.

Na silnici mezi Frenštátem a Tichou policisté řídí kyvadlový provoz v jednom jízdním pruhu.

Nehoda se stala poblíž božích muk na silnici mezi Frenštátem pod Radhoštěm a obcí Tichá.

Nehoda se stala poblíž božích muk na silnici mezi Frenštátem pod Radhoštěm a obcí Tichá.

