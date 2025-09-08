Havárie autobusu se studenty hluboko v Beskydech. Na místě je 32 zraněných

Záchranáři se o nehodě dozvěděli krátce před desátou hodinou. Na místě zasahují kromě složek IZS také kriminalisté a horská služba. Silnice, kde se nehoda stala, je uzavřena.
„Ošetřili jsme větší počet lehce a středně těžce zraněných, nikdo nebyl v ohrožení života,“ uvedl krajský mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl s tím, že šlo o studenty ve věku přibližně patnáct let.
„Dle akutálně zjištěných informací bylo zraněno všech 32 studentů,“ doplnila mluvčí hasičů Kamila Langerová. Na místě jsou pro poskytnutí posttraumatické péče také členové posttraumatických týmů hasičů, policistů i záchranářů.
Proč autobus havaroval zatím není jasné, podle zjištění České televize je možné, že řidič buď nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky nebo vozu nefungovaly brzdy.
Autobus při havárii také poškodil sloup elektrického vedení, což možná zabránilo tomu, aby vůz sjel do blízkého rybníka.
