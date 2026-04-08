Zanedbaný servis. Policie obvinila řidiče i firmu za nehodu autobusu v Beskydech

  10:58
Za loňskou nehodu autobusu se studenty v Beskydech obvinili policisté dva muže a firmu. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Vůz se tehdy v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku převrátil se na bok, zranilo se třicet lidí. Firma podle kriminalistů zanedbala u autobusu servis. Obviněným hrozí až pětileté vězení.

Frýdecko-místečtí kriminalisté obvinění sdělili po několikaměsíčním prověřování nehody.

Nehoda se stala vloni 8. září dopoleden poblíž lyžařského střediska, do kterého mířilo 32 mladistvých studentů spolu s pedagogickým dozorem.

Podle vyšetřovatelů řidič při jízdě z prudkého kopce nezvládl řízení a vyjel mimo vozovku, kde se autobus převrátil na pravý bok. Vůz při tom přerazil betonový sloup elektrického vedení. Při nehodě utrpělo zranění třicet cestujících, kteří skončili v péči záchranářů.

Ve Starých Hamrech se převrátil autobus se studenty. Zranilo se přes třicet cestujících. (8. září 2025)
Ve Starých Hamrech v Beskydech zasahují policisté i záchranáři u převráceného autobusu se studenty (8. září 2025)
Ve Starých Hamrech v Beskydech zasahují policisté, hasiči i záchranáři u převráceného autobusu se studenty (8. září 2025)
Ve Starých Hamrech v Beskydech zasahují policisté i záchranáři u převráceného autobusu se studenty (8. září 2025).
„V jednom případě se jednalo o těžké zranění, v osmi případech o středně těžké a 21 lidí utrpělo lehké zranění,“ upřesnila policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Řidič se na místě podrobil dechové zkoušce na přítomnost alkoholu i testu na drogy, které vyšly s negativním výsledkem. „Již tehdy se měl řidič na místě vyjádřit, že ztratil kontrolu nad řízením kvůli selhání brzd,“ uvedla mluvčí.

Kriminalisté provedli výslechy desítek lidí a požádali o odborná vyjádření ze zdravotnictví ke zraněním cestujících a také znalecký posudek z oboru dopravy.

„Z výsledku posudku vyplynulo, že vznik a průběh dopravní nehody byl ovlivněn dlouhodobými závadami na brzdové soustavě a současně špatným způsobem jízdy řidiče,“ potvrdila mluvčí.

„Komisař na konci března zahájil trestní stíhání a obvinil šestadvacetiletého řidiče autobusu a další fyzickou a právnickou osobu z přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. Společnosti podnikající mimo jiné v oblasti přepravy osob je kladeno za vinu, že měla na autobuse zanedbat pravidelný servis a kontrolu brzdového systému, který měl mít závažné dlouhodobé poruchy,“ shrnulu Kateřina Kubzová.

V případě odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody až na pět let nebo zákaz činnosti.

K události vyjížděly všechny složky integrovaného záchranného systému včetně horské služby a posttraumatických týmů.

První pomoc zraněným poskytoval ještě před příjezdem profesionálů svědek nehody, který zajistil jejich přesun do bezpečí blízké chaty.

Podle vyjádření policie autobus při sjezdu ke skiareálu vyjel mimo komunikaci a narazil do sloupu, což pravděpodobně zabránilo jeho pádu do přilehlého rybníka.

Zanedbaný servis. Policie obvinila řidiče i firmu za nehodu autobusu v Beskydech

