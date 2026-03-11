„Chlapec běžel vpravo po chodníku a s největší pravděpodobností aniž se rozhlédl, vběhl na komunikaci,“ popsala nehodový děj policejní mluvčí Daniela Vlčková. Osobní auto chlapce smetlo na silnici II. třídy v Závišicích na Novojičínsku krátce po druhé hodině odpoledne.
Žena, která vůz řídila, už nestačila střetu zabránit. „Přes okamžité brzdění a stržení vozidla vlevo nedokázala řidička střetu zabránit a chodec byl sražen na komunikaci,“ konstatovala Vlčková.
Na pomoc vyjela sanitka a vzlétl i vrtulník. „Pacient byl podle svědků po celou dobu při vědomí. Utrpěl poranění hlavy a dolní končetiny,“ popsal stav hocha po nehodě mluvčí krajských záchranářů Lukáš Humpl.
Životní funkce lékař hlídal i během letu
Poznamenal, že zasahující lékař jej orientačně na místě vyšetřil i ultrazvukem, aby v oblasti hrudníku a břicha vyloučil vnitřní poranění, které by akutně mohlo ohrozit život malého pacienta. „Záchranáři zajistili periferní žilní linku pro podání léků tlumících bolest a provedli nutnou imobilizaci,“ doplnil Humpl.
Do traumatologického centra ostravské fakultní nemocnice hocha transportoval vrtulník. „Během transportu posádka monitorovala jeho životní funkce,“ řekl Humpl.
V nemocnici byl chlapec ve stabilizovaném stavu. Dopravní nehodu prošetřují policisté. „Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u řidičky negativní,“ uzavřela policejní mluvčí Vlčková.