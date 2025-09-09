Vyšetřování nehody autobusu se studenty potrvá, v nemocnici zůstalo osm zraněných

Nehoda se stala ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku. „Kvůli možné technické závadě byl autobus zajištěn a bude podroben důkladnému zkoumání,“ potvrdila policejní mluvčí Kateřina Kubzová, která upozornila, že odborná expertiza potrvá dlouho. „Takže vyšetřování tohoto případu ještě potrvá,“ zdůraznila.
Podle předběžných informací řidič autobusu jedoucího ke skiparku ze zatím nejištěných příčin sjel ze silnice, narazil do sloupu elektrického vedení a poté se autobus převrátil na pravý bok. „Dechová zkouška u řidiče byla negativní,“ uvedla Kubzová.
Mluvčí Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR z Hlučína na Opavsku Jana Urbancová v pondělí večer řekla, že hasiči autobus postavili na kola, ale zatím ho nebylo možné odvézt. Se soupravou tahače s podvalníkem, na kterém chtěli autobus odvézt, totiž nebylo možné dojet až na místo.
„Je pravděpodobné, že po ukončení práce policie bude autobus předán majiteli a ten si bude odtah, či další manipulaci zajišťovat sám,“ sdělil mluvčí hasičského záchranného útvaru Ivo Adámek.
Osm dětí zůstalo v nemocnici
Osm z více než 30 zraněných zůstalo hospitalizovaných, ostatní šli po ošetření domů, uvedli mluvčí tří nemocnic, do kterých záchranáři zraněné odvezli.
„Hospitalizovaných pacientů je celkem sedm, 17 bylo včera propuštěno,“ řekla mluvčí Nemocnice ve Frýdku-Místku Jana Březinová.
Šest zraněných bylo převezeno do Fakultní nemocnice Ostrava. Její mluvčí Petra Petlachová řekla, že jen jeden zůstal hospitalizovaný, ostatní šli po ošetření domů.
„Tři nezletilí pacienti byli v pondělí ošetřeni ambulantně s lehčími zraněními, nikdo nebyl hospitalizován,“ řekla mluvčí Nemocnice Agel Nový Jičín Radka Miloševská.
Hromadné neštěstí
Horská služba, která u převráceného autobusu také zasahovala, na svém Facebooku uvedla, že nehoda ve Skiareálu Armaturka Grůň je situací, která je noční můrou záchranářů všech složek IZS.
„Hromadné neštěstí, jak se takový typ akce oficiálně nazývá, má svá specifika a postupy řešení a všechny složky se učí počínat si správně a jednotně,“ uvedli.
„Protože se jednalo o autobus plný studentů, byla tato situace o to vypjatější. Převrácení autobusu si vyžádalo plné nasazení a komplexní spolupráci zdravotníků ZZS, Hasičů, Policie ČR a členů Horské služby, kterých vyjelo k záchraně hned jedenáct,“ přiblížili.
Na místě se aktivně zapojili do všech prací - od vyprošťovacích přes třídění pacientů, ošetřování a ve finále i do transportu lehčeji poraněných pacientů do nemocnice ve Frýdku-Místku,“ popsali.
„Na řešení a postupy při hromadném neštěstí bylo zaměřeno letošní jarní školení, takže horští záchranáři měli vše v čerstvé paměti a spolupráce s ostatními složkami IZS fungovala výborně,“ dodali.
Poděkování záchranářům i učitelkám
Na sociálních sítích se mezitím objevila řada poděkování nejen zachranářům, ale také učitelům, kteří v autobuse se studenty jeli.
„Chci jako rodič poděkovat zachraňujícím jednotkám a všem, co pomáhali. Bohužel jsem tam měla dceru. Doufám, že všechny děti budou v pořádku,“ uvedla na sociální síti jedna z matek Žaneta Bestova.
„Těm, které jsou v nemocnici, přeji brzké uzdravení. Učitelkám poděkování, jak vše zvládly. I panu řediteli Obchodní akademie v Ostravě Porubě bych chtěla poděkovat,“ uvedla žena.
Dramatické okamžiky zažilo i vedení ostravské střední školy, které žádá veřejnost o ohleduplnost vzhledem ke složité situaci. Redakce oslovila i ředitele Jakuba Mojžíše, který se ovšem nechtěl vyjádřit a jen požádal o shovívavost, protože toho musí aktuálně řešit velmi mnoho.
„Statutární město Ostrava vyjadřuje svou účast všem zraněným i jejich rodinám. Je nám velice líto, že k nešťastné události došlo. Všem zraněným přejeme brzké uzdravení,“ poznamenal náměstek primátora Ostravy Břetislav Riger.
„Jsem přesvědčen, že složky IZS celou situaci perfektně zvládly a zdravotníci udělají vše pro to, aby zranění byli co nejdříve v pořádku,“ doplnil.