Hledá se zubař, zn. nutné. Lékaře nemá 200 tisíc lidí, kraj i města nabízejí peníze

Martin Pjentak
  6:22
Další tři miliony korun zamíří letos z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění stomatologické péče. Zubaře na severu Moravy a ve Slezsku nemá přes 200 tisíc lidí, uživilo by se tam půl druhé stovky nových ordinací. Pacienti řeší kritickou situaci návštěvami zubní pohotovosti, hejtmanství i radnice vypisují finanční pobídky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Krajský úřad MSK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
21 fotografií

Cílem krajského dotačního programu je zvýšit počet stomatologických ambulancí v regionu a zároveň snížit počet pacientů, kteří zubaře marně hledají. Podle statistik hejtmanství totiž v kraji chybí okolo 150 zubařů a na krajském úřadě je uloženo téměř 200 tisíc karet pacientů stomatologických ordinací, které ukončily svou činnost.

„Na krajské peníze si sáhnou ambulance, které letos nebo loni získaly oprávnění k provozu nebo prokazatelně rozšiřují kapacitu své ordinace. Zároveň se musí zavázat, že do roka přijmou tisíc nových pacientů. Musí mít smlouvu s minimálně čtyřmi zdravotními pojišťovnami a fungovat musí dlouhodobě, tedy aspoň ještě tři roky od získání dotace,“ přiblížil podmínky podpory náměstek hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Upřednostněny budou ambulance v oblastech s výrazně zhoršenou dostupností péče a v menších obcích. „V okrajových oblastech kraje, třeba v příhraničí na Bruntálsku či Jablunkovsku, je situace nejhorší,“ ozřejmila Miroslava Chlebounová z tiskového odboru kraje.

Školáci z Karvinska přijeli do stomatologické kliniky v Ostravě. Svého zubaře nemají, tak za ním vyrazili na výlet. (24. února 2023)
Školáci z Karvinska přijeli do stomatologické kliniky v Ostravě. Svého zubaře nemají, tak za ním vyrazili na výlet. (24. února 2023)
Školáci z Karvinska přijeli do stomatologické kliniky v Ostravě. Svého zubaře nemají, tak za ním vyrazili na výlet. (24. února 2023)
Do základních škol v Moravskoslezském kraji vyjela pojízdná ordinace dětské zubařky, takzvaný „dentobus“. V něm poskytuje malým pacientům preventivní prohlídky.
21 fotografií

Hejtmanství přitom v uplynulých pěti letech dalo na rozšiřování stomatologické péče přes 70 milionů korun. Nejvíce peněz, přes 30 milionů, šlo právě na podporu vzniku nových zubařských ambulancí, přes 21 milionů korun pak mířilo na mzdy vyučujících na katedře zubního lékařství na Ostravské univerzitě.

Některá města kryjí i náklady na studium

Od zřízení tohoto oboru na lékařské fakultě si kraj slibuje především to, že absolventi budou po skončení studia zůstávat a zakládat své praxe ve zdejším regionu. „Je to jeden ze dvou nejžádanějších studijních programů, hlásí se nám pravidelně okolo sedmi set uchazečů, bereme jich ale jen dvacet,“ uvedla mluvčí Lékařské fakulty Ostravské univerzity Hana Hanke.

Aktivní jsou ale i samotná města. Nový Jičín například loni přišel s nabídkou stipendia pro studenty stomatologie. „Přihlásila se nám jedna studentka pátého ročníku zubního lékařství v Olomouci. Té už bylo loni v prosinci vyplaceno 250 tisíc korun – příspěvek na pokrytí nákladů spojených se studiem. Za to se musela zavázat, že po ukončení školy bude vykonávat praxi v Novém Jičíně,“ informovala mluvčí novojičínské radnice Marie Machková.

Kraj podpoří zajištění zubní pohotovosti v Ostravě, pošle přes dva miliony

Letos v červnu město plánuje vyhlásit program pro studenty 4. a 5. ročníků zubního lékařství znovu, dá na něj jeden milion korun.

Někde zase novou ordinaci zřizuje sama obec, což je mimo jiné případ Chuchelné. Ta nechala ve zdravotním středisku vybudovat zubní ordinaci, na jejíž vybavení jí přispěl kraj. „Samotné spuštění provozu se nám trochu komplikuje, protože se nám nedaří zajistit odborného garanta. Doufáme ale, že v polovině letošního roku už by mohla ordinace fungovat,“ sdělil starosta Chuchelné Rudolf Sněhota.

Nedostatek stomatologů dopadá také na krajskou zubní pohotovost v Ostravě, která funguje na klinice AJNA Dental.

U základních škol zaparkoval „dentobus“. Šedesát procent dětí má kaz, ukázalo se

„V rámci pohotovosti lékaři ošetří měsíčně až dva tisíce pacientů. Z nich 65 procent vyhledalo naše služby, protože nemá zubaře, a ještě více alarmující je skutečnost, že celá jedna třetina z nich jsou děti,“ popsal před časem situaci primář kliniky Lubomír Beran.

Pomoci dětským pacientům má například projekt Dentobus, kdy pojízdná ordinace loni ošetřila zhruba tisícovku dětí napříč celým krajem. „Pilotní projekt se loni osvědčil, budeme v něm nadále pokračovat,“ uvedl František Kuba, mluvčí krnovské nemocnice, která se na projektu Dentobus společně s krajem podílela.

18. září 2025
