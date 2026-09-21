Potok Červík, ze kterého čerpá horská vesnice Staré Hamry na Frýdecko-Místecku vodu pro místní vodovod, pomalu vysychá. Vedení obce se obává, že pokud se situace nezlepší, mohli by lidé, kteří jsou na něj odkázáni, zůstat na suchu.
„Je to špatné. Chceme proto přejít na hlubinné vrty. Podařilo se nám najít dva dosti vydatné zdroje kvalitní vody. Pracujeme na tom, ale je to zdlouhavý proces,“ shrnuje starostka Starých Hamer Eva Tořová.
Připouští, že je to paradox, že právě Staré Hamry, které musely před zhruba šedesáti lety asi z poloviny ustoupit výstavbě vodní nádrže Šance, řeší nedostatek pitné vody.
„Všechny obce našeho mikroregionu jsou zásobovány vodou z této přehrady. Jen my a obec Bílá na ni napojení nejsme,“ zdůrazňuje starostka.
Úbytek vody v potoce Červík je problémem už delší dobu. „Letošní rok je však extrémně špatný. Ještě nikdy se nestalo, abychom tak brzy po zimě, už v dubnu nebo na začátku května, zveřejňovali výzvu, aby lidé v maximální míře šetřili vodou,“ uvádí starostka, která pracuje ve vedení obce dvacet let.
|
Tajemství přehrad: Nádrž Šance je zářivou perlou Beskyd
Vysvětluje, že v minulosti vydávali podobné apely nejdříve od června.
„Nejhorší sucho bylo před měsícem, ale nějak jsme to ještě zvládli, a to i díky zodpovědnému přístupu obyvatel. Samozřejmě v sezoně zvyšují odběr vlastníci rekreačních objektů,“ říká technik vodovodu ve Starých Hamrech Jan Dorociak.
Voda může dojít v zimě
Obává se, že v zimě by mohla voda skutečně dojít. „Pokud vydatně nezaprší, nepřijdou plískanice, voda vymrzne a bude se ztrácet. Máme s tím zkušenosti,“ přibližuje.
Zdroje podzemní vody, které vybraná firma pro obec našla, jsou na církevních pozemcích.
„O to je to složitější proces, i když biskupství je vstřícné. Musí se tam také přivést elektřina,“ líčí starostka.
|
Nejdéle sloužící hrázný: Šance nám daly šanci na neobvyklý život
Od potoka Červík, který je problematický i v době přívalových dešťů, kdy je sice vody dost, ale je zakalená a musí se čistit, se podle plánů vedení vodovod neodstřihne.
„Bude dobré mít rezervu, protože nevíme, co přijde,“ vysvětluje Tořová. Odhaduje, že napojení úpravny na podzemní zdroje by se mohlo podařit uskutečnit nejpozději v roce 2028.
Hasiči vodu čerpají
Staré Hamry mají asi pět set padesát stálých obyvatel a jsou specifické rozlohou osmdesát pět kilometrů čtverečních a pětapadesáti osadami roztroušenými po kopcích nad přehradou. Nejvýše, téměř osm set padesát metrů nad mořem, leží enkláva Gruň.
Někde jsou lidé závislí jen na studnách. I v těch podle starostky vody mnohde ubývá a lidé se zajímají o možnosti nových, hlubších vrtů. „Když někomu voda aktuálně dojde, řešíme to i prostřednictvím hasičů, kteří jim vodu načerpají,“ líčí starostka.
Sousední obec Bílá, která má podobný charakter jako Staré Hamry, zatím s vodou vystačí, i když v létě také vyzývala občany k šetření.
„Bylo to vzhledem ke zvýšené spotřebně v letních měsících spíše preventivní. Také jsme se dozvěděli o lidech, kteří si vodou z vodovodu napouštěli bazény. Rozhodně i u nás pozorujeme, jak hladina spodní vody v důsledku sucha klesá. Nejníž jsme byli asi před třemi týdny,“ říká místostarosta Bílé Pavel Blažek. Podotkl, že obec má v záloze další vrt.
|
18. prosince 2022