Machinace se zakázkami. Policie stíhá osm lidí a tři firmy, i krajského exnáměstka

Autor: ,
  13:25
Policie zahájila trestní stíhání osmi lidí a tří právnických osob kvůli zakázkám malého rozsahu, které v minulosti zadávaly moravskoslezské krajské organizace. Mezi obviněnými je podle ní i jeden bývalý představitel Moravskoslezského kraje a jeden pracovník krajské příspěvkové organizace.

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka (ODS) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Podle informací iDNES.cz jde o bývalého krajského náměstka Jakuba Unucku, někdejšího člena ODS.

Vyšetřovatelé tvrdí, že stíhaní lidé nastavovali v letech 2022 až 2023 podmínky tak, aby vybrané zakázky získala vždy stejná společnost. Ta následně vyplácela jako odměnu za přidělení zakázek úplatky ve stovkách tisíc korun. Policejní centrála zahájila stíhání tuto středu.

„Obvinění čelí trestnímu stíhání pro trestné činy spojené s veřejnými zakázkami, podplacením a přijetím úplatků i dotačními podvody. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí tresty odnětí svobody od pěti do deseti let,“ uvedl mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej s tím, že všechny obviněné stíhá policie na svobodě.

Loni v říjnu policie po zásahu na úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě obvinila bývalého náměstka hejtmana Unucku, další čtyři lidi a jednu firmu. Unucka následně pozastavil své členství v ODS.

Podivné zakázky krajské správy silnic. Propustky pro ni čistila reklamka

Hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO) nyní ČTK řekl, že nemá k případu žádné bližší informace. „Pouze ty ze sdělovacích prostředků,“ řekl.

Domnívá se ale, že obvinění souvisí s případem už dříve stíhaného náměstka hejtmana. „Potvrzené to ale nemám. Jsem rád, že orgány činné v trestním řízení dělají svou práci. Že se blížíme objasnění těch případů,“ řekl Bělica.

Vyšetřovatelé tvrdí, že stíhaní lidé nastavovali v letech 2022 až 2023 podmínky tak, aby vybrané zakázky získala vždy stejná společnost.

Firma následně vyplácela jako odměnu za přidělení zakázek úplatky ve stovkách tisíc korun.

iDNES.cz se pokusil krajského exnáměstka kontaktovat, jeho mobil je však nedostupný. Údajně však nyní NCOZ rozšířil Unuckovo stíhání o další skutky.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Nemohl jsem se udržet a flákl mu, byl to zkrat. Útočník na Babiše promluvil

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. Podle jeho slov to byl zkrat, který ani on sám nečekal. „Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho...

Kdo útočil na Babiše? Na Facebooku tepal šéfa ANO a psal o znárodnění Agrofertu

Andreje Babiše na pondělním předvolebním mítinku podle zjištění iDNES.cz napadl Vladislav N. z Frýdecko-Místecka. Muž se na svém profilu na Facebooku často ostře vymezoval proti šéfovi ANO i firmě...

Útočník, který napadl Babiše, se omluvil. Přidal také přání k narozeninám

Muž, který v pondělí odpoledne na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí, se mu prostřednictvím sociální sítě...

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

Machinace se zakázkami. Policie stíhá osm lidí a tři firmy, i krajského exnáměstka

Policie zahájila trestní stíhání osmi lidí a tří právnických osob kvůli zakázkám malého rozsahu, které v minulosti zadávaly moravskoslezské krajské organizace. Mezi obviněnými je podle ní i jeden...

4. září 2025  13:25

Odvoz německého odpadu z Bruntálska začne 9. září, přijel první nakladač

Odvoz nelegálního německého odpadu z Jiříkova na Bruntálsku začne v úterý 9. září. Zástupci společnosti IGRO Tachov, která má německou matku, dnes přijeli na místo s první těžkou technikou. Další...

4. září 2025  12:39

Co se děje s Baníkem? Vůbec nic. Hledání posil jsme zřejmě zaspali, uznává Brabec

Výprodej? Propad Baníku? „V žádném případě,“ reaguje na spekulace některých fanoušků a médií o nynějším dění v ostravském fotbalovém klubu jeho majitel Václav Brabec. Mnohé vyděsil špatný vstup do...

4. září 2025  11:32

Ostravská dopravní kalvárie v půlce, provoz na Rudné se převede na opravené strany

Během podzimu by měla být dokončena první polovina oprav mostů v Rudné ulici v Ostravě, které od začátku tohoto roku výrazně ovlivňují dopravu. Provoz je kvůli opravám sveden hned na čtyřech mostech...

4. září 2025  10:58

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Krupobití připravilo frýdecko-místecké házenkáře o halu. Začnou venku

Komplikovaný vstup do sezony čeká házenkáře Frýdku-Místku. Zatím netuší, kdy se budou moci vrátit do své haly u 6. základní školy, jejíž střechu koncem června poničilo krupobití. „Ze začátku to byl...

4. září 2025  10:15

Vražda v šachtě teplovodu. Bezdomovec kvůli neshodám zardousil přítelkyni

Kriminalisté od úterý vyšetřují násilný trestný čin, při kterém zemřela v šachtě teplovodního potrubí ve Frýdku-Místku žena. Muže podezřelého z vraždy policisté na místě zadrželi a následně obvinili,...

3. září 2025  14:47

Útočník, který napadl Babiše, se omluvil. Přidal také přání k narozeninám

Muž, který v pondělí odpoledne na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí, se mu prostřednictvím sociální sítě...

3. září 2025  13:14,  aktualizováno  13:30

Zpět pod stát. První dvě nemocnice přešly ze soukromých rukou pod veřejnou správu

Nemocnice v Bruntále a Rýmařově jsou ze soukromých rukou zpět pod veřejnou správou. Od 1. září je jejich provozovatelem Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace kraje. Příprava...

3. září 2025  12:11

Pojez fest v Ostravici nabídne kulinářskou show, koncerty i zábavu pro rodiny

V gastroměstečko se v sobotu promění areál bývalé pily v Ostravici, kam ve své třetí letošní zastávce zavítá oblíbený Pojez fest. Ten spojuje výborné gastropodniky v regionu, hudbu i program pro...

3. září 2025  11:38

Na vrátnici se mě nedávno ptali, ke které zkoušce jdu, říká nový rektor VŠB-TUO

Na Vysoké škole báňské –Technické univerzitě Ostrava se ujal vlády dvaačtyřicetiletý rektor Igor Ivan. Zvolen byl před několika měsíci, ale až nyní se ujímá funkce a přebírá vedení nad největší...

3. září 2025  8:53

Každý to s námi bude mít složité, říká Hyský. Odejde Vecheta do Pardubic?

Nejlepší vstup do prvoligové sezony v historii klubu zažívají karvinští fotbalisté. Po sedmi kolech mají 12 bodů a jsou sedmí. A to ještě nezvládli domácí duely se Zlínem (0:1) a Bohemians (1:2)....

3. září 2025  7:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.