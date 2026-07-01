Davy turistů na oblíbených trasách v Jeseníkách. Ochranáři radí, jak se jim vyhnout

„Začátkem týdne a nejlépe ráno nebo v podvečer,“ radí nejméně exponované časy na Pradědu a Bílé Opavě Pavel Jurka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Zároveň však doporučuje vybrat si některou z méně známých tras. „Jeseníky nabízejí spoustu krásných a klidných míst, kde si přírodu užijete mnohem víc.“
Praděd a Bílá Opava totiž patří k vůbec nejnavštěvovanějším jesenickým cílům. A letošní rok opět přepisuje historické rekordy. Ty prolomil už první květnový prodloužený víkend.
„V sobotu 2. května prošlo údolím Bílé Opavy 3 029 turistů a vrchol Praděd navštívilo 3 583 lidí. Jde o nejvyšší denní návštěvnost od začátku měření v roce 2009,“ konstatoval Jurka. Největší nápor tohoto dne zažila Bílá Opava mezi desátou a jedenáctou hodinou, kdy trasou prošlo 691 lidí, tedy v průměru jeden člověk každých pět vteřin.
Davy proudící sem a tam jsou na obou místech dlouhodobou realitou. Praděd za poslední dva roky zažívá „špičku“ mezi dvanáctou a třináctou hodinou v průměru se 455 průchody turistů. O pátcích a sobotách navíc na Pradědu nebývá hodiny, kdy by trasu neprošel vůbec nikdo, lidé se tam pohybují nepřetržitě od půlnoci do půlnoci.
Podle správců CHKO Jeseníky konkrétně o prodlouženém květnovém víkendu hrálo roli povedené počasí i svátky souběžně v Česku a v Polsku. „Poláci tvoří značnou část turistů v Jeseníkách. Na Pradědu zhruba 35 procent, na Králickém Sněžníku dokonce 60 až 70 procent,“ poznamenal Pavel Jurka.
Další rekord podle správců oblasti může padnout už teď o prodlouženém červencovém víkendu, kdy předpověď rovněž slibuje hezké počasí. Radí proto pečlivě vybírat čas i trasu výletu.