„Když je hezky, lidé se pro výlet na Praděd rozhodnou z hodiny na hodinu. Ve špičkách za hezkého počasí a o svátcích jsou vrcholové lokality opravdu vytížené,“ líčil starosta Malé Morávky Ondřej Holub.
Čísla návštěvnosti za letní sezonu ukazují, že rekord padl už začátkem května. „Přálo výjimečné počasí a zároveň První máj vyšel na pátek. V sobotu druhého května na vrchol Pradědu vystoupily bezmála čtyři tisíce lidí, nejvíce mezi polednem a druhou hodinou odpolední,“ informoval Pavel Jurka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
Jsme možná nejmenší obec v republice s MHD.