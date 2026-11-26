Vysadit stovku habrů místo 225 stromů, které bude nutno vykácet. I to je jedna z podmínek, které musí splnit ostravská Nová huť při plánované stavbě ocelárny za zhruba 17 miliard korun.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje už vydal souhlasné stanovisko k výstavbě nové elektrické obloukové pece a souvisejících provozů.
Sto habrů musí firma vysadit nejpozději do pěti let od kácení a dalších pět let o ně pečovat.
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Novou elektrickou obloukovou pec chce huť postavit především proto, aby obnovila vlastní výrobu oceli, o níž přišla po odstavení původní ocelárny a vysokých pecí. Namísto železné rudy a koksu má nová technologie využívat především železný šrot a ročně může vyrobit až 1,75 milionu tun oceli.
Součástí investice mají být také nové výrobní haly, rozšíření šrotiště, sklady surovin a úpravy železniční infrastruktury. Ocel z nové pece mají dále zpracovávat stávající zařízení pro odlévání a válcování.
„Nejde o rozšíření průmyslového využití do dosud nezastavěné volné krajiny, ale o změnu výrobního uspořádání uvnitř dlouhodobě průmyslově využívaného území,“ vysvětlil krajský úřad v odůvodnění souhlasu.
Úřad připustil, že výsadba stovky habrů plně nevyrovná ekologickou újmu způsobenou pokácením 225 stromů. Vzhledem k prostorovým možnostem průmyslového areálu ji však považuje za přiměřenou. Hodnotu náhradní výsadby včetně následné péče vyčíslil na téměř 2,9 milionu korun.
Ekologické dopady
Kraj při rozhodování posuzoval také ochranu ovzduší, vod, nakládání s odpady a rizika závažných havárií. Souhlas opřel mimo jiné o odborný posudek a rozptylovou studii, podle níž bude mít nová výroba minimální dopad na kvalitu ovzduší. Oproti dříve zvažovaným hybridním pecím má také snížit emise prachu.
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Nové stanovisko navazuje na zářijové rozhodnutí kraje, podle něhož modernizace nemusí projít úplným procesem EIA. Nynější souhlas bude podkladem pro následné stavební povolování.
Kdy se však začne stavět, zatím není jasné. Nová huť dosud nezveřejnila konečné investiční rozhodnutí ani výsledek výběru dodavatele technologie.
„Projekt elektrické obloukové pece je strategickým investičním záměrem společnosti. Vzhledem k jeho rozsahu a významu nyní probíhá vyhodnocování všech souvisejících aspektů jeho realizace,“ uvedl mluvčí Nové huti Ivo Štěrba.
Podrobnosti včetně harmonogramu výstavby a obnovení vlastní výroby oceli chce podle něj společnost zveřejnit v připravovaném oficiálním oznámení. Kdy se tak stane, neuvedl.
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5. února 2026