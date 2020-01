Pejskař našel u rybníka kousky sýra s hřebíky, psovi je bral z tlamy

Třiadvacetiletý muž si návnady u rybníku Lamberk všiml ve chvíli, kdy se do ní pustil jeho čtyřletý kříženec husky a labradora.

„Naštěstí si nestihl ublížit, protože jsem včas zareagoval,“ líčí mladík, který nechtěl být v článku jmenován, ale souhlasil se zveřejněním fotografií.

O své zkušenosti informoval už v pondělí veřejnost přes sociální sítě. Jeho příspěvek sdílely tisíce lidí, všimla si jej i městská policie.

„Kontaktovali jsme nálezce. Problém je, že návnady zlikvidoval, což může ztížit práci. Nicméně předali jsme informaci obvodnímu oddělení státní policie,“ řekl ředitel novojičínských strážníků Daniel Rýdel.

Státní policisté nyní věnují více pozornosti dané lokalitě, ale vyšetřování ponechali strážníkům ve spolupráci s pracovníky odboru životního prostředí a správní komise pro projednávání přestupků na tamním městském úřadě.

„V případě, že vznikla jakékoli osobě nějaká újma na životě a zdraví jejich domácího zvířete či finanční škoda, nechť tuto skutečnost oznámí na nejbližší policejní služebně, případně na bezplatné lince tísňového volání Policie České republiky na čísle 158,“ vyzval mluvčí novojičínské policie René Černohorský.

Pro jednání neznámého pachatele nemá pochopení nálezce návnady, ani další stovky lidí komentujících událost na sociální síti.

„Kdo chystá takové pasti, ten to nedělá kvůli psím výkalům. Je mu jedno, kdo to sežere. Ohrožuje tím nejen psy, ale i jiná zvířata, ptáky, zajíce. Takový člověk, co toto dělá, nemůže mít rád ani sám sebe,“ napsala u hojně sdíleného příspěvku například Veronika Žižková Řepecká.