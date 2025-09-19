„Informační panely na celé trase jsou posprejovány, polepeny samolepkami a nálepkami, dřevěné konstrukce panelů včetně sloupků a rámů jsou popsány fixy. V některých případech je panel natolik poškozen, že už téměř neplní svůj účel,“ popsala na začátku září situaci pracovnice CHKO Beskydy Kateřina Dobešová.
„S různými formami vandalismu se setkáváme všude v Beskydech, ale na Lysé hoře je to i kvůli velkému pohybu lidí nejočividnější,“ uvedl Jiří Lehký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jenž má na starosti i přestupky a stráž přírody.
Podle něho nebylo poničení tabulí zcela cílené. „Někdo na ně nalepil nálepku, postupně přibývaly další, během času jich přibylo tolik, až cedule přestaly být čitelné,“ popsal. „Na druhou stranu, kdo ale chodí se sprejem do přírody,“ podotkl k čmáranicím, jež tabule pokrývaly také.
O úklid se nakonec postaral jeden z kolegů ze Správy CHKO Beskydy.
„Už se na to nemohl dívat, tak všechny cedule odmontoval, doma nechal odmočit, očistil je a vrátil zpět,“ řekl Lehký.
Naučná stezka začíná v Ostravici u železniční stanice a má celkem patnáct zastavení. Jednotlivé informační panely jsou tematicky zpracovány jako „bestiář“ – sbírka zvířat, bájných bytostí a příběhů inspirovaných místní krajinou, faunou a folklorem.
Galerie Lysohorský bestiář není jen turistickou trasou. „Je originálním spojením přírodovědy, mytologie a výtvarného umění. Panely jsou tematicky zpracovány jako bestiář, tedy sbírka zvířat, bájných bytostí a příběhů inspirovaných místní krajinou, faunou a folklórem,“ popsala Dobešová.
Stezka plní i jiný účel, tedy snahu o zvyšování povědomí o ochraně přírody a podpoře udržitelného turismu v chráněné krajinné oblasti Beskydy. „Velmi si vážíme všech návštěvníků, kteří ji navštěvují s úctou a respektem. Prosíme ty, kteří by se takto chovat nemohli, aby zvážili svou návštěvu,“ uvedli ochránci přírody na svém webu.