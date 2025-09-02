Jeden mrtvý po incidentu ve Frýdku-Místku, podezřelého zadržela policie

Autor:
  11:20
Moravskoslezští kriminalisté prověřují okolnosti násilného trestného činu, při kterém zemřel člověk. K incidentu došlo v brzkých ranních hodinách ve Frýdku-Místku. Podezřelého policisté zadrželi, uvedli na síti X.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Případ je v rané fázi a policisté zatím nechtějí zacházet do podrobností. „Dnes kolem druhé hodiny ranní jsme přijali oznámení o úmrtí osoby ve Frýdku-Místku. Policisté vyjeli okamžitě na místo,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Na místě nalezené osobě se policisté ještě snažili poskytnout pomoc, oživit se ji ale už nepodařilo ani jim, ani přivolaným záchranářům. „Na místě jsme zasahovali, u ženy jsme konstatovali smrt,“ potvrdil mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.

V blízkosti místa činu pak policie v souvislosti s incidentem zadržela podezřelou osobu. „Případ si na místě převzali krajští kriminalisté, kteří ve věci činí procesní úkony. Více informací poskytneme, jakmile to okolnosti dovolí,“ uzavřela Jiroušková.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Kdo útočil na Babiše? Na Facebooku tepal šéfa ANO a psal o znárodnění Agrofertu

Andreje Babiše na pondělním předvolebním mítinku podle zjištění iDNES.cz napadl Vladislav N. z Frýdecko-Místecka. Muž se na svém profilu na Facebooku často ostře vymezoval proti šéfovi ANO i firmě...

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

Z poštovního vagonu obydlí. O unikátní nocleh se v obci na Krnovsku losuje

Starý poštovní vagon už stojí na nádraží v Úvalně na Krnovsku na nádraží několik let. Obec si vyřazený drážní vůz pořídila, když odkoupila chátrající nádražní budovu, v níž zřídila informační centrum...

Firma chce přestavět hotel z Party hic jako v Alpách. Prohlášení protesty neutišilo

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané vyjádření představitelů ostravské developerské firmy Arkemax Invest k plánu na přebudování opuštěné...

Chtěl někoho zmlátit, bezdomovce rovnou ubil. Mladíkova brutalita kriminalisty otřásla

Krajský soud v Ostravě dnes vynesl rozsudek nad devatenáctiletým Pavlem Sigmundem z Krnova, který na konci loňského roku ve stejném městě brutálně zavraždil bezdomovce. Po dohodě o vině a trestu...

2. září 2025  10:40,  aktualizováno  11:45

Jeden mrtvý po incidentu ve Frýdku-Místku, podezřelého zadržela policie

Moravskoslezští kriminalisté prověřují okolnosti násilného trestného činu, při kterém zemřel člověk. K incidentu došlo v brzkých ranních hodinách ve Frýdku-Místku. Podezřelého policisté zadrželi,...

2. září 2025  11:20

Kdo útočil na Babiše? Na Facebooku tepal šéfa ANO a psal o znárodnění Agrofertu

Andreje Babiše na pondělním předvolebním mítinku podle zjištění iDNES.cz napadl Vladislav N. z Frýdecko-Místecka. Muž se na svém profilu na Facebooku často ostře vymezoval proti šéfovi ANO i firmě...

2. září 2025  10:10,  aktualizováno  10:47

Byl to vtip, řekl muž o výhrůžce, že chystá útok na vládu. Dostal podmínku

Za vyhrožování teroristickým činem stanul před ostravským krajským soudem Petr Kuboš z Vyšních Lhot na Frýdecko-Místecku. Ten ve facebookové diskusní skupině Věznice ČR loni v říjnu ohlásil, že...

2. září 2025  9:01

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  2.9 7:12

Místo koní a mléka sál i bistro. Karviná opravuje poslední ruiny v zámeckém parku

Ještě poslední třetinu letošního a takřka celý příští rok budou stavbaři v parku Boženy Němcové v Karviné měnit bývalé zámecké konírny s mléčnicí v místo vzdělávání a kultury. Jde o poslední objekty,...

1. září 2025  13:23

Několik zraněných po bitce na Stodolní ulici v Ostravě, policie hledá svědky

Policie hledá svědky hromadné bitky na známé Stodolní ulici v centru Ostravy, po které zůstalo několik lidí zraněných. Vyšetřovatelé mají zájem o osobní výpovědi i případné záznamy z mobilů.

1. září 2025  10:39

Opavu čeká dopravní omezení roku. Zavře se Ratibořská, výpadovka na Hlučínsko

Dopravu téměř v celé Opavě ovlivní úplná uzavírka Ratibořské ulice. Silničáři tam během sedmdesáti dní odstraní mostní provizorium, po němž řidiči zdolávali řeku Opavu poté, co původní most nevratně...

1. září 2025  9:47

Hapal o odvolání nepřemýšlí: To myslíte vážně? Riga a Šína půjde těžko nahradit

Vypadnutí z evropských pohárů, v lize po pěti zápasech čtyři body a čtyři vstřelené góly. Po minulé, tuze zdařilé sezoně zažívá ostravský Baník útlum, což ukázal i v neděli na Andrově stadionu....

1. září 2025  6:07

Olomouc - Baník 1:0, domácí slaví díky Vašulínovi, hosté se dál trápí

Fotbalisté Sigmy Olomouc slaví domácí výhru v 7. kole nejvyšší domácí ligy nad Baníkem Ostrava. Vítězný gól zařídil už ve 13. minutě Daniel Vašulín. Šance hostů na srovnání bezpečně likvidoval domácí...

31. srpna 2025,  aktualizováno  20:21

Ostravské stopy: U natáčení vznikla hádka, kdo sní jelena, vzpomíná Kolečko

Scenárista a režisér Petr Kolečko patří k umělcům, kterým pomohla Ostrava a spolupráce s místní divadelní scénou odstartovat kariéru. Není divu, že se jeden z nejúspěšnějších filmařů své generace do...

31. srpna 2025  16:55

Vzhůru na věž. Nový Jičín otevřel unikátní vyhlídku, stěhoval i zvony

Poprvé v historii mají lidé v Novém Jičíně možnost pravidelně vyjít 126 schodů a z arkádového ochozu věže kostela Nanebevzetí Panny Marie shlédnout nejen na mimořádné Masarykovo náměstí, ale i na...

31. srpna 2025  7:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.