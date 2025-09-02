Jeden mrtvý po incidentu ve Frýdku-Místku, podezřelého zadržela policie

Případ je v rané fázi a policisté zatím nechtějí zacházet do podrobností. „Dnes kolem druhé hodiny ranní jsme přijali oznámení o úmrtí osoby ve Frýdku-Místku. Policisté vyjeli okamžitě na místo,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Na místě nalezené osobě se policisté ještě snažili poskytnout pomoc, oživit se ji ale už nepodařilo ani jim, ani přivolaným záchranářům. „Na místě jsme zasahovali, u ženy jsme konstatovali smrt,“ potvrdil mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl.
V blízkosti místa činu pak policie v souvislosti s incidentem zadržela podezřelou osobu. „Případ si na místě převzali krajští kriminalisté, kteří ve věci činí procesní úkony. Více informací poskytneme, jakmile to okolnosti dovolí,“ uzavřela Jiroušková.