První státní muzeum v Ostravě. Haly ve Vítkovicích nově patří zemědělství

Její součástí je expozice zemědělské techniky, tuzemského potravinářství a průběžně obměňovaná galerie českých potravin se zaměřením na regionální značky.

A první výstavou se stala expozice k padesátileté historii pivovaru Radegast v Nošovicích na Frýdecko-Místecku.

„Jsme rádi, že prvním státním muzeem v Ostravě je právě pobočka Národního zemědělského muzea. A železo a ocel, tolik s tímto krajem spojené, hrají i ve vývoji zemědělství důležitou úlohu,“ konstatoval ministr zemědělství Miroslav Toman.

Jak poznamenal ředitel ostravské pobočky muzea Ivan Berger, rozhodně není na místě údiv nad spojením zemědělství s Moravskoslezským krajem. „Není týdne, aby nám z tohoto kraje někdo nenabízel starou mlátičku, samovaz nebo traktůrek.“

Iniciátoři proměny hal na muzeum věří, že nové expozice přilákají zájem nejen tuzemských návštěvníků, ale pokud to epidemiologická situace dovolí, i turistů ze Slovenska a Polska.

V části, kde jsou vystaveny zemědělské stroje, zůstaly koleje i mostový jeřáb. „Technika je rozdělena do tří základních tematických celků na traktory, stroje na zpracování píce a na stroje na zpracování obilovin. Historicky pak jsou zastoupeny stroje z konce století páry, tedy 19. století, ale nechybějí ani kusy vyrobené před padesáti lety,“ nastínila mluvčí Národního zemědělského muzea Jitka Taussiková.

Muzeum je otevřeno celoročně, a to každý den v týdnu od deseti do osmnácti hodin. Vstup je do konce října zdarma.