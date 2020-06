K čemu sloužila lokomobila? Odpoví ostravská pobočka zemědělského muzea

Muzeum sídlí v renovovaných halách v areálu Dolních Vítkovic. Ředitel pobočky Ivan Berger uvedl, že se právě Ostravsko jevilo jako ideální pro představení velkých exponátů třeba parních lokomobil, sekaček, traktorů nebo pluhů, které nyní stály jen v depozitářích, nejvíce v Čáslavi.

Například lokomobila je mobilní komplet parního kotle a parního stroje. Jde vlastně o předchůdce traktorů. Lokomobily sloužily jako tahače, ale používaly se též jako zdroj mechanické energie, například pro pohon mlátiček obilí či k výrobě elektrické energie.

„Říkali jsme si, že technika patří do průmyslového a technického kraje. To se potvrdilo, ale navíc zjišťujeme, jak moc to je i zemědělský region. Není týdne, aby nám někdo odtud nenabízel nějakou starou mlátičku, samovaz nebo traktůrek,“ prozradil Berger.



Otevření muzea posunula koronavirová epidemie, nyní se počítá s druhou polovinou července.

Premiérovou potravinářskou výstavou se stane expozice k půlstoletí nošovického pivovaru Radegast, které má vévodit socha Radegasta.

Na zapůjčení se muzeum domlouvá s Frenštátem pod Radhoštěm, protože originál známého díla stojí v přízemí tamní radnice. Rozhodnou frenštátští zastupitelé na červnovém zasedání.

V budoucnosti bude k vidění i produkce dalších tradičních českých značek, například výrobce českých kolových nápojů nebo tvarůžků.

Unikátní stroje se zatím hlavně čistí a renovují. „Možná více než restaurování je to konzervace, protože nechceme uvést exponáty do stavu, jako kdyby sjely z výrobní linky. Jde nám o dobovou patinu, o exponáty s příběhem,“ shodli se ředitel muzea Berger s restaurátorem Tomášem Skalíkem.