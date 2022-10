Rekonstrukci historického Národního domu „řídí“ i netopýři

Kolonie na půdě netopýři pravidelně zakládají v období od dubna do srpna, pak odlétají. „V letní kolonii se nacházejí jen samice, které v létě přivádějí na svět zpravidla jedno mládě,“ popsal předseda Slezské ornitologické společnosti Patrik Molitor. Netopýry odborníci sledovali letos v létě a podle trusu i dalších indicií usuzují, že se do Národního domu vracejí už delší dobu.

Opravy Národního domu tak i kvůli nim začaly až teď na podzim. Historická budova je vyklizená, stavbaři demontují ostění a pevně zabudované části. Projekt počítá se zachováním historické tváře domu z ulice Podolská, s odstraněním tří menších přístaveb, na jejichž místě vznikne prostor pro schodiště a výtah, a také s pasáží, jež spojí ulice Podolskou s Opavskou. Uvnitř bude kavárna, zkušebna orchestru, zázemí pro spolky a kino.

„Stavební část potrvá do podzimu 2023 a navážou na ni práce na interiérech. Slavnostní otevření opraveného Národního domu předpokládáme na jaře 2024,“ uvedl starosta Hradce Patrik Orlík. Stavební náklady činí 54,6 milionu korun, přes 9 milionů kryje dotace Státního fondu životního prostředí.

Když netopýři založí kolonii, práce musejí ustat

Podle rozhodnutí krajského úřadu by se na půdě mělo pracovat jen od podzimu do jara. Pokud se práce protáhnou, musí stavbaři zamezit vzniku kolonie netopýrů brvitých. „V případě, že přes veškerá opatření nastane situace, že sídla předmětných zvláště chráněných druhů budou v letním období využívaná, je nutno práce přerušit,“ upřesnila mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová. Po opravách musí pro netopýry na půdě zůstat odpovídající prostor.

Zda se netopýří samičky po opravách do Národního domu vrátí, vytvoří letní kolonii a přivedou tam na svět další mláďata, nelze předjímat. „Netopýři jsou velmi konzervativní. Nová půda by měla co nejvíc připomínat původní stanoviště,“ řekl Patrik Molitor. Nicméně hradecká kolonie patří k těm početnějším v republice, její pokračování by ochránci přírody velmi vítali.

Národní dům v Hradci nad Moravicí vznikl v letech 1908 až 1909 a sloužil společenskému životu českých spolků. Původní secesní budova byla do dnešní podoby přestavěna a rozšířena v roce 1927, kdy tam začalo promítat i kino. Poslední větší stavební úprava se datuje rokem 1975.

Opravy Národního domu městem rezonují několik let. Připravovaly se od roku 2011. Před třemi lety kvůli rostoucím cenám a tehdejšímu projektu město od již připravené rekonstrukce upustilo a vzdalo se i získané osmnáctimilionové dotace. Obyvatelé Hradce tehdy proti rozhodnutí protestovali peticí s více než patnácti sty podpisy.