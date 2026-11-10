„Superpočítače postupně zastarávají, a proto je potřeba přibližně po pěti až šesti letech provozu plánovat jejich generační obměnu,“ vysvětlil důvody změny ředitel superpočítačových služeb IT4Innovations Branislav Jansík.
Nový systém podle něj využívá vysokorychlostní paměť, která umožňuje zkrátit dobu výpočtů. Barbora NG má 144 výpočetních uzlů a celkem 27 648 procesorových jader. Procesory jsou chlazené přímo kapalinou.
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Podle dodavatele se jedná o jednu z prvních evropských instalací tohoto typu pro paměťově náročné výpočty. Celkový teoretický výkon stroje dosahuje 1,9 petaflopu, zatímco původní Barbora nabízela 849 teraflopů.
Přestože nový superpočítač zástupci IT4Innovations slavnostně představili až nyní, výzkumníci jej využívají už od léta. Zatím na něm pracovalo přibližně 60 uživatelů ze 17 organizací, kteří zahájili více než 50 projektů.
Původní Barbora sloužila více než 1 900 uživatelům ze třiceti organizací při řešení více než 700 projektů. K nejčastějším patřily Akademie věd ČR, ostravská technická univerzita nebo ČVUT v Praze.
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Výpočetní čas na nové Barboře mohou výzkumné a vzdělávací instituce získat v grantových soutěžích, které IT4Innovations vypisuje třikrát ročně. Firmy si mohou výkon pronajmout nebo se zapojit do společného výzkumu.
Ostravské centrum letos zpřístupnilo také kvantový počítač VLQ. Na příští rok připravuje pořízení dalšího superpočítače KarolAIna, který bude určen pro úlohy spojené s umělou inteligencí.
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14. května 2026