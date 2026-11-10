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Ostrava má nový superpočítač, oproti Barboře nabízí šestinásobný výkon

Darek Štalmach
  6:36
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Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické...

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické univerzity Ostrava, slavnostně inaugurovalo superpočítač Barbora NG (Nová Generace). Nový systém postupně převezme úlohu předchůdce, superpočítače Barbora, který slouží výzkumníkům od roku 2019. (5. listopad 2026) | foto: IT4Innovations

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické...
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické...
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické...
Ostrava se připravuje na nový superpočítač.
8 fotografií
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations v Ostravě představilo nový superpočítač Barbora NG v hodnotě 91 milionů korun. Zařízení s 144 výpočetními uzly a 27 648 procesorovými jádry nabízí v přepočtu na uzel šestinásobný výkon oproti svému předchůdci z roku 2019. Kapalinou chlazený stroj s teoretickým výkupem 1,9 petaflopu pomůže vědcům při náročných výpočtech v astrofyzice, simulacích proudění kapalin i zkoumání materiálů.

„Superpočítače postupně zastarávají, a proto je potřeba přibližně po pěti až šesti letech provozu plánovat jejich generační obměnu,“ vysvětlil důvody změny ředitel superpočítačových služeb IT4Innovations Branislav Jansík.

Nový systém podle něj využívá vysokorychlostní paměť, která umožňuje zkrátit dobu výpočtů. Barbora NG má 144 výpočetních uzlů a celkem 27 648 procesorových jader. Procesory jsou chlazené přímo kapalinou.

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Podle dodavatele se jedná o jednu z prvních evropských instalací tohoto typu pro paměťově náročné výpočty. Celkový teoretický výkon stroje dosahuje 1,9 petaflopu, zatímco původní Barbora nabízela 849 teraflopů.

Přestože nový superpočítač zástupci IT4Innovations slavnostně představili až nyní, výzkumníci jej využívají už od léta. Zatím na něm pracovalo přibližně 60 uživatelů ze 17 organizací, kteří zahájili více než 50 projektů.

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické univerzity Ostrava, slavnostně inaugurovalo superpočítač Barbora NG (Nová Generace). Nový systém postupně převezme úlohu předchůdce, superpočítače Barbora, který slouží výzkumníkům od roku 2019. (5. listopad 2026)
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické univerzity Ostrava, slavnostně inaugurovalo superpočítač Barbora NG (Nová Generace). Nový systém postupně převezme úlohu předchůdce, superpočítače Barbora, který slouží výzkumníkům od roku 2019. (5. listopad 2026)
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické univerzity Ostrava, slavnostně inaugurovalo superpočítač Barbora NG (Nová Generace). Nový systém postupně převezme úlohu předchůdce, superpočítače Barbora, který slouží výzkumníkům od roku 2019. (5. listopad 2026)
Národní superpočítačové centrum IT4Innovations, součást VŠB – Technické univerzity Ostrava, slavnostně inaugurovalo superpočítač Barbora NG (Nová Generace). Nový systém postupně převezme úlohu předchůdce, superpočítače Barbora, který slouží výzkumníkům od roku 2019. (5. listopad 2026)
8 fotografií

Původní Barbora sloužila více než 1 900 uživatelům ze třiceti organizací při řešení více než 700 projektů. K nejčastějším patřily Akademie věd ČR, ostravská technická univerzita nebo ČVUT v Praze.

Technologická špička. Do Ostravy míří kvantový počítač za pět milionů eur

Výpočetní čas na nové Barboře mohou výzkumné a vzdělávací instituce získat v grantových soutěžích, které IT4Innovations vypisuje třikrát ročně. Firmy si mohou výkon pronajmout nebo se zapojit do společného výzkumu.

Ostravské centrum letos zpřístupnilo také kvantový počítač VLQ. Na příští rok připravuje pořízení dalšího superpočítače KarolAIna, který bude určen pro úlohy spojené s umělou inteligencí.

14. května 2026
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