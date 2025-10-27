Výrostci v Ostravě brutálně zbili školáka, chlapec se teď bojí chodit ven

Josef Gabzdyl
  15:09
Brutálním napadením školáka v ostravské části Hrabůvka se zabývají policisté. Čtrnáctiletého chlapce tam obstoupila banda výrostků a donutila ho odejít s nimi na odlehlejší místo, kde ho mladí násilníci začali bít. Při napadení utrpěl otřes mozku, má však i psychické problémy. Mimo jiné teď má strach vycházet samotný na ulici.

Incident se stal před necelými dvěma týdny v ostravské části Hrabůvka. „Syn přišel, měl opuchlou hlavu a velké bolesti. Úplně jsem se roztřepala a začala brečet. Kopali ho do břicha i do hlavy, loktem ho opakovaně udeřili do žeber a do břicha. Když chtěl odejít, tak ho nenechali. Říkal, že to trvalo asi deset minut,“ popsala matka Jana N., která si nepřeje zveřejnit příjmení.

Matka dodala, že to nebyl první atak útočníků, tento byl však nejbrutálnější. Hned se synem jela na pohotovost. Lékaři zjistili otřes mozku. Jiná vážnější zranění včetně vnitřních naštěstí vyloučili.

Policie zná totožnost násilníků

Jak žena popsala, asi šestičlenná skupinka agresorů nejprve jejího syna pod pohrůžkou zbití donutila odejít s nimi na odlehlejší místo. „Dokonce ho přinutili, ať mi zavolá, aby si zajistili, že mu nepůjdu naproti a kolik vlastně mají času na bití. Měli to naplánované,“ popsala žena dále.

Patnáctiletý lupič přepadal ještě mladší chlapce, vyhrožoval i maketou pistole

Hned se také obrátila na policii. „V dané věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví. Již máme ztotožněné osoby, které měly chlapce napadnout,“ konstatovala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Doplnila, že vzhledem k nezletilosti podezřelých a probíhajícímu šetření se blíže k případu nebude vyjadřovat.

Matka doufá, že se řádění školou povinných násilníků konečně učiní přítrž. „Syn má stále zdravotní problémy, navíc se teď bojí sám vyjít na ulici a zatím nešel ani do školy. Kdykoliv může něco podobného postihnout jiné dítě,“ povzdychla si matka napadeného hocha.

