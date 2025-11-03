Za napadení Babiše holí dostal muž podmínku, žalobce chce i peněžitý trest

Autor:
  17:19
Okresní soud ve Frýdku-Místku potrestal podmínkou třiašedesátiletého Vladislava N., který na začátku září na předvolebním mítinku v Dobré napadl předsedu hnutí ANO Andreje Babiše. Soud rozhodl neveřejným trestním příkazem. Muž politika dvakrát udeřil berlí, z toho jednou do hlavy. Policie čin kvalifikovala jako výtržnictví a pokus o ublížení na zdraví.

Žalobce nicméně s trestem nesouhlasí, navrhoval totiž také peněžitou pokutu. Proti rozhodnutí podal odpor. Případ tak projedná soud v hlavním líčení, uvedla Česká televize.

„Byl uložen podmíněný trest odnětí svobody dvanácti měsíců, jehož výkon byl odložen na zkušební dobu dvou let,“ řekl ČT Nogol. Soud řešil případ ve zkráceném řízení. Nebylo tedy klasické hlavní líčení před veřejností, soud pouze neveřejně rozhodoval o návrhu státního zástupce na potrestání. Nogol však kromě podmínky navrhoval ještě peněžitý trest.

Incident se stal první zářijový den při sérii předvolebních mítinků hnutí ANO. Andrej Babiš tehdy s dalšími kandidáty, například stínovým ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou, objížděl Frýdecko-Místecko.

V Dobré se vše odehrávalo bez problémů až do doby, kdy se jedna z návštěvnic zeptala, jak dopadl Babišův někdejší slib stavby rychlobruslařské haly pro Martinu Sáblíkovou. Poté, co Babiš ženě odpověděl, proč na mítink tahá hlouposti a lži, předal mikrofon a vracel se, senior zaútočil.

Útočník, který napadl Babiše, se omluvil. Přidal také přání k narozeninám

„V té chvíli jsem se nemohl udržet, natáhl jsem se a normálně jsem mu flákl koncem té hole, protože to se nedá poslouchat, co ten člověk dokáže říct za nepravdy,“ řekl útočník.

Sám se však divil, co udělal. „To byl totální zkrat. Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen,“ připojil a později se Babišovi veřejně omluvil.

Otřesený Babiš odjel na vyšetření do nemocnice ve Frýdku-Místku. Rentgen nezjistil žádné závažné vnitřní zranění, lékaři však politikovi doporučili několik dnů klidu. Útok se stal v pondělí, další mítink tak měl ve čtvrtek v Ostravě.

Žalobce chce podmínku pro muže, který udeřil holí Babiše. Rozhodne soud

„Ten pán byl obětí nepravd, které se o mně šíří. Tisíckrát opakovaná lež může být pro některé pravda. Snad už se ale nic nestane,“ řekl Babiš po útoku.

Policie útočníka nedlouho po incidentu zadržela a později ve zkráceném řízení obvinila. Podle mluvčí Soni Štětínské policisté vyslechli dvacet svědků včetně Babiše. „Podezřelý muž se k činu doznal,“ řekla.

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. (2. září 2025)
