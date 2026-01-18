Zledovatělá vrstva sněhu leží především ve vyšších polohách Beskyd a Jeseníků. Námraza se pak vinou mlhy tvoří hlavně na Opavsku. Jinak jsou silnice vymrzlé.
„Z důvodu nesjízdnosti a ledovky a většího počtu nehod je silnice I. třídy číslo 11 v úseku u Velké Polomi na Opavsku uzavřena v obou směrech. Žádáme řidiče, aby přizpůsobili jízdu aktuálním klimatickým podmínkám a povrchu vozovky,“ uvedli policisté na síti X.
Pro nákladní auta nad 12 tun je v Beskydech uzavřený zhruba pětadvacetikilometrový úsek silnice I/56 z Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku přes Bílou na Horní Bečvu ve Zlínském kraji. Silnice, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady s pitnou vodou Šance. Nesmí se tam proto solit a kamiony mívají v kopcích problémy. Uzavřená bývá pravidelně každou zimu.
Vyjma I/11 jsou podle webu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) všechny silnice se zvýšenou opatrností sjízdné.
V Moravskoslezském kraji by v neděli nemělo sněžit. Pravděpodobnost srážek je velmi nízká. Po celý den bude podle předpovědi převážně zataženo až oblačno, místy se mohou vyskytovat mlhy, které mohou být i mrznoucí. Teploty se budou pohybovat od minus jednoho stupně po plus dva stupně Celsia. Při déletrvající nízké oblačnosti mohou zůstat pod bodem mrazu.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz