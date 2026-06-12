Exnáměstek hejtmana Unucka se dohodl na podmínce a zaplacení 2,5 milionu

Koupil do konce června předloží dohody Krajskému soudu v Ostravě ke schválení. V případě Unucky počítá dohoda s tříletým podmíněným trestem, pětiletou zkušební dobou, zákazem přijímat dotace a účastnit se veřejných zakázek na pět let a také s peněžitým trestem 2,5 milionu korun.
Policie v kauze obvinila třináct lidí. U tří sice bylo trestní stíhání podmíněně zastaveno, každý ale musí zaplatit 50 tisíc korun na podporu obětí trestných činů.
„U deseti soudů předložíme dohodu o vině a trestu. Dohody počítají s uložením podmíněných trestů a pokutami ve výši 150 tisíc až 2,5 milionu korun,“ uvedl Koupil s tím, že jejich výše vychází ze způsobené škody a majetkových poměrů jednotlivých obviněných.
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„Celková výše peněžitých trestů dohodnutých se všemi obviněnými činí 311 tisíc eur (v přepočtu 7,5 milionu korun). Škoda je přibližně desetkrát nižší než peněžité tresty v souhrnu. Je to odraz zásady, že trestná činnost se nesmí vyplácet,“ doplnil Koupil.
Případ se týká zakázek na marketingové služby malého rozsahu, které v roce 2020 zadávalo Moravskoslezské energetické centrum (MEC). Zahrnuje i zakázky krajské správy silnic na čištění silnic. Vše v hodnotě několika milionů korun.
MEC je příspěvková organizace, která poskytuje Moravskoslezskému kraji odborné poradenství v energetice a rozvoji chytrého regionu. Vyšetřovatelé tvrdí, že se u zakázek MEC zvýhodňovali předem vybraní uchazeči, kteří za to dávali úplatky. Část zakázek byla financována z Evropské unie.
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Šestapadesátiletý Unucka, který pozastavil své členství v ODS, byl od roku 2016 náměstkem tří moravskoslezských hejtmanů zvolených za ANO. V gesci měl nejprve chytrý region a dopravu, následně průmysl, energetiku a chytrý region.
Loni na post rezignoval v souvislosti se snahou o získání krajské dotace pro sebe a manželku. Od roku 2010 do roku 2017 byl také místostarostou Klimkovic na Ostravsku.
EPPO je nezávislá veřejná prokuratura Evropské unie. Odpovídá za vyšetřování, stíhání a předkládání soudu zločinů proti finančním zájmům EU.