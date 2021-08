Češi opět vyrazili za nákupy do Polska. Láká hlavně jídlo a nábytek

Češi opětovně začali vyjíždět za levnějším zboží do Polska. Nakupují tam široký sortiment od oblečení přes jídlo až k různému nábytku. | foto: Ondřej Littera, MAFRA

Pandemie koronaviru na krátký čas omezila výjezdy Čechů za nákupy do Polska, situace se ale vrací do starých kolejí. Čechy za hranice vedle potravin láká i nábytek, který je výrazně levnější než v tuzemských obchodech. Pro obyvatele pohraničí jsou výjezdy do Polska samozřejmostí.