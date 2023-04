Piráti napadli nákup bateriových vlaků, odporuje podle nich zákonu

Ty by měly jezdit právě v regionu a jejich pořízení je součástí smlouvy kraje s drahami. Kraj i České dráhy (ČD) oponují, že smlouvy jsou v pořádku a v souladu se zákonem.

„České dráhy napřímo, bez otevřené soutěže, chtějí zakoupit od společnosti Škoda Transportation čtyři bateriové vlakové soupravy. Dotlačilo je k tomu vedení Moravskoslezského kraje, pro které to byla nutná podmínka, bez níž by neuzavřelo se státním dopravcem smlouvu o dopravní obslužnosti v kraji v hodnotě 18 miliard korun,“ tvrdí ve své tiskové zprávě Piráti.

Bateriové vlaky by měly podle nově podepsané smlouvy mezi krajem a drahami jezdit na tratích navazujících na elektrifikované úseky. Bez výběrového řízení by tak byla podepsána jak smlouva na zajištění dopravní obslužnosti, tak na nákup vlaků.

Piráti tvrdí, že za tlakem na dráhy stojí skupina PPF vlastnící Škodu Transportation. „Vedení kraje, které jde na ruku skupině PPF, nám tento krok nijak nevysvětlilo,“ komentovala podpis smlouvy bez výběrového řízení s ČD krajská zastupitelka za Piráty Zuzana Klusová.

To ale kraj odmítá. „Kraj v žádném případě ‚nejde na ruku‘ jakékoli dodavatelské společnosti,“ reagovala mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová. Zástupci Škody na dotaz neodpověděli.

Svá tvrzení Piráti opírají o právní analýzu, kterou si objednali u právní kanceláře MT Legal. Ta zjišťovala, zda lze starší smlouvu na nákup elektrických vlaků mezi ČD a Škodou Transportation změnit dodatkem na smlouvu zajišťující dodávku čtyř bateriových vlaků.

„Právníci posuzovali, zdali by tento nákup měl být proveden pomocí standardní veřejné soutěže, nebo lze pouze změnit starou smlouvu v rámci takzvané nepodstatné změny závazku,“ vysvětlila krajská zastupitelka za Piráty Zuzana Klusová.

Nebudou vlaky, budou sankce

„Uvažovaná změna nenaplňuje podmínky zákona,“ stojí mimo jiné v právní analýze, kterou má MF DNES k dispozici.

To ale České dráhy, které si vlaky u Škody objednaly, odmítají. „Závěry posudku známe a při rozhodování jsme se jimi zabývali,“ konstatovala Vanda Rajnochová, mluvčí Českých drah. „Abychom měli maximální jistotu, že postupujeme v souladu se zákonem, nechali jsme zpracovat tři nezávislé odborné posudky na technickou shodu vozidel a dva právní posudky na správnost postupu dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Všechny potvrdily, že postup ČD je v pořádku a dle zákona.“

Desetiletá smlouva za 18 miliard korun, kterou kraj s Českými drahami podepsal, přijde region při objednávce okolo 5,8 milionu kilometrů ročně v průměru na 1,58 miliardy korun ročně.

Kritici tvrdí, že podobná smlouva vzešlá ze soutěže, by mohla být výrazně nižší, argumentují nedávnou smlouvou na provoz vlaků z Prahy do Brna přes Vysočinu. V té zvítězila společnost RegioJet s nabídkou o miliardu korun nižší, než daly České dráhy.

Podle zástupců kraje je ale současná smlouva dobrá. „Je to určitě výhodnější, než kdybychom soutěžili, ta cena se určitě podařila dobrá,“ komentoval smlouvu náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.

„Pro první dopravní rok 23/24 se výchozí jednotková cena bude pohybovat okolo 160 korun za vlakokilometr, ta nikterak nepřevyšuje současné ceny,“ konstatovala Nikola Birklenová.

Smlouva s Českými drahami pamatuje i na situaci, že by bateriové vlaky nenasadily. „Kraj by postupoval v rámci smluvních ujednání, a to konkrétně dle ujednaných smluvních sankcí,“ doplnila mluvčí kraje.