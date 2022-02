Letiště chce začít se stavbou terminálu ještě v letošním roce

To by se ale mělo brzy změnit. Ještě letos by zástupci společnosti Letiště Ostrava spravující letiště v Mošnově chtěli začít dlouho očekávaný terminál pro nákladní dopravu stavět. Vyplývá to z dokumentů zveřejněných v rámci oznámení záměru stavby, které si Letiště Ostrava nechalo v rámci příprav vypracovat.

„Jde o stavbu dvou skladových hal, včetně související technické a dopravní infrastruktury, které budou sloužit jako překladiště zboží a materiálu z letecké a pozemní dopravy,“ přiblížila plán vedení letiště mluvčí Kateřina Pustějovská.

Celkově by v Mošnově měly vyrůst dvě haly o výměře přesahující 15 tisíc metrů čtverečních, dalších 11 tisíc metrů čtverečních by měly zabírat zpevněné plochy.

V rámci zveřejněného oznámení by v terminálu mělo najít uplatnění šestnáct lidí. Haly jsou rozděleny na dvě části, vedle cargo terminálu to je navazující, o něco větší logistický terminál.

S napojením na sousedící železniční trať se ve zveřejněných plánech nepočítá.

„Zahájení stavby předpokládáme v průběhu druhé poloviny roku 2022, v návaznosti na vydání pravomocného stavebního povolení,“ doplnil plány obchodní ředitel Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský. „Dokončení stavby se předpokládá do dvanácti měsíců od zahájení stavebních prací. Náklady by neměly přesáhnout 50 milionů korun.“