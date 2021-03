Počet nakažených v Moravskoslezském kraji na začátku týdne výrazně vzrostl

Kvůli nekončící epidemii koronaviru zažívají nemocnice v kraji nejhorší situaci v historii. Poprvé na to upozornil moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák v pondělí odpoledne. A to ještě netušil, že do večera se počet nakažených i hospitalizovaných v regionu výrazně zvýší.