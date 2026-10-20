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Dálniční nájezdy ve Frýdku-Místku se zpozdí, stavba začne snad do roku 2030

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  6:13

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ilustrační snímek | foto: ŘSD

Příprava nových nájezdových a sjezdových ramp na dálnici D48 ve Frýdku-Místku se zkomplikovala. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) požádalo o ukončení již běžícího posuzování vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Projekt však neruší, po doplnění dokumentace jej chce předložit znovu. Se zahájením stavby velmi předběžně počítá někdy do roku 2030.

Důvodem stáhnutí studie jsou připomínky krajského úřadu, které se týkají především nakládání s vodami.

„Ostravská krajská pobočka Ministerstva životního prostředí chtěla záměr na základě vyjádření krajského úřadu k oznámení EIA poslat do celého procesu EIA. Krajský úřad má přitom výhrady pouze z hlediska vod, hydrologického posouzení či odvodnění a požaduje doplnění,“ vysvětlil důvody stáhnutí aktuální studie EIA mluvčí ŘSD pro Moravskoslezský kraj Miroslav Mazal.

„Potřebné nyní bez problémů doplníme a podáme oznámení znovu,“ doplnil Mazal.

Ministerstvo životního prostředí posuzování oficiálně ukončilo 6. října. Původní oznámení záměru bylo zveřejněno letos v srpnu.

Propojka dálnic D48 a D56 ve Frýdku-Místku bude jen v jednosměrném provedení

Připravovaná stavba má doplnit chybějící rampy na mimoúrovňové křižovatce D48 ve Frýdku-Místku a umožnit další přímé napojení mezi směry Nový Jičín a Ostrava. Původně se s nájezdy počítalo, ale kvůli snižování rozpočtu se nakonec nepostavily.

Příprava projektu je i proto stále v počáteční fázi. ŘSD tudíž zatím nedokáže určit přesný termín zahájení výstavby.

„Potenciální termín stavby nelze nyní stanovit, jsme v úvodu a čeká nás ještě mnoho přípravných procesů,“ vysvětlil mluvčí s tím, že podle jeho velmi hrubého odhadu by stavba mohla začít do roku 2030, jisté to však není.

Situační mapa spojky dálnic D48 a D56 ve Frýdku-Místku ve směru mezi Příborem a Ostravou. Vybraná varianta trasy je vyznačena modře. (30. července 2026)

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Dálniční nájezdy ve Frýdku-Místku se zpozdí, stavba začne snad do roku 2030

ilustrační snímek

Příprava nových nájezdových a sjezdových ramp na dálnici D48 ve Frýdku-Místku se zkomplikovala. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) požádalo o ukončení již běžícího posuzování vlivů stavby na životní...

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