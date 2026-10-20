Dálniční nájezdy ve Frýdku-Místku se zpozdí, stavba začne snad do roku 2030

Důvodem stáhnutí studie jsou připomínky krajského úřadu, které se týkají především nakládání s vodami.
„Ostravská krajská pobočka Ministerstva životního prostředí chtěla záměr na základě vyjádření krajského úřadu k oznámení EIA poslat do celého procesu EIA. Krajský úřad má přitom výhrady pouze z hlediska vod, hydrologického posouzení či odvodnění a požaduje doplnění,“ vysvětlil důvody stáhnutí aktuální studie EIA mluvčí ŘSD pro Moravskoslezský kraj Miroslav Mazal.
„Potřebné nyní bez problémů doplníme a podáme oznámení znovu,“ doplnil Mazal.
Ministerstvo životního prostředí posuzování oficiálně ukončilo 6. října. Původní oznámení záměru bylo zveřejněno letos v srpnu.
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Propojka dálnic D48 a D56 ve Frýdku-Místku bude jen v jednosměrném provedení
Připravovaná stavba má doplnit chybějící rampy na mimoúrovňové křižovatce D48 ve Frýdku-Místku a umožnit další přímé napojení mezi směry Nový Jičín a Ostrava. Původně se s nájezdy počítalo, ale kvůli snižování rozpočtu se nakonec nepostavily.
Příprava projektu je i proto stále v počáteční fázi. ŘSD tudíž zatím nedokáže určit přesný termín zahájení výstavby.
„Potenciální termín stavby nelze nyní stanovit, jsme v úvodu a čeká nás ještě mnoho přípravných procesů,“ vysvětlil mluvčí s tím, že podle jeho velmi hrubého odhadu by stavba mohla začít do roku 2030, jisté to však není.