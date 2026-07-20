Dům hrůzy v Ostravě končí. Začalo velké stěhování obyvatel problémové ubytovny

Za zchátralým věžákem Hlubina se vrší hromada vyhozených věcí odcházejících. Matrace, kočárky, lůžkoviny, staré pračky, televizory, pytle s odpadem.
Dům má kapacitu asi 650 lůžek, ale donedávna tam žilo zhruba 350 lidí. Všichni se musí vystěhovat do tří měsíců. Jsou mezi nimi početné rodiny s dětmi.
„Jsem sám, hledám si místo v azylovém domě. Odchodu tady z té špíny ani nelituji. Vím, že někteří jdou do lepšího. Problém mají rodiny, které dluží za nájemné,“ říká čtyřicetiletý Robert.
Zpočátku to byla slušná ubytovna, v prvním patře byla dokonce parádní restaurace, kam se normálně chodilo. Posledních dvacet let je to otřesné. Kravál, špína, feťáci, bezdomovci.