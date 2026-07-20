Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Dům hrůzy v Ostravě končí. Začalo velké stěhování obyvatel problémové ubytovny

Petra Sasínová
  10:57

Fotogalerie16 Premium

Problémovou ubytovnu Hlubina v Ostravě opouští zhruba 350 obyvatel. Důvodem je kompletní rekonstrukce budovy, která začíná v září a promění zchátralý panelový objekt na moderní bytový dům. (16. července 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Začalo stěhování nájemníků z hotelového domu Hlubina v Ostravě-Jihu, který se musí do září kompletně vyklidit před plánovanou přestavbou na moderní bytový dům. Zchátralý objekt ze sedmdesátých let patřil k nejproblémovějším ubytovnám ve městě a dlouhodobě vyvolával napětí v okolí, přičemž sociální odbor nyní pomáhá zhruba třem stovkám odcházejících obyvatel s hledáním nového ubytování.

Za zchátralým věžákem Hlubina se vrší hromada vyhozených věcí odcházejících. Matrace, kočárky, lůžkoviny, staré pračky, televizory, pytle s odpadem.

Dům má kapacitu asi 650 lůžek, ale donedávna tam žilo zhruba 350 lidí. Všichni se musí vystěhovat do tří měsíců. Jsou mezi nimi početné rodiny s dětmi.

„Jsem sám, hledám si místo v azylovém domě. Odchodu tady z té špíny ani nelituji. Vím, že někteří jdou do lepšího. Problém mají rodiny, které dluží za nájemné,“ říká čtyřicetiletý Robert.

Zpočátku to byla slušná ubytovna, v prvním patře byla dokonce parádní restaurace, kam se normálně chodilo. Posledních dvacet let je to otřesné. Kravál, špína, feťáci, bezdomovci.

Ivo Ptáčekobyvatel sousedního domu

Tento článek je součástí iDNES Premium

3 měsíce za 19 Kč

  • Investigativa od zkušených reportérů
  • Expertní analýzy a komentáře
  • Sport, který jde do hloubky

Celé léto bez
zamčených článků

Začít číst
Nabídka platí pouze pro nové předplatitele
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Pavel na Colours sklidil potlesk za Turka. A promluvil o tom, proč dá na svou manželku

Prezident Petr Pavel při debatě na festivalu Colours of Ostrava. (18. července...

Prezident Petr Pavel se po sobotním příjezdu na Colours of Ostrava dočkal vřelého přivítání. Hlava státu na známém ostravském festivalu i vystoupila. Pavel byl hostem diskusního fóra Meltingpot,...

KVÍZ: Před 90 lety poprvé vyjela Slovenská strela. Co víte o železniční legendě?

Slovenská strela ve stanici Stochov

Aerodynamická kráska, která ohromovala a stále ještě udivuje nejen ladností, ale také technickým provedením a rychlostí. Československý železniční motorový vůz Slovenská strela vyjel na svou linku...

Piloti na kolotoči, řádící Skunk Anansie či Mirai. Jaký byl první den Colours

Skunk Anansie - první den festivalu Colours of Ostrava 2026, Dolní oblast...

V areálu vítkovických železáren odstartoval ve středu 15. července nadžánrový hudební festival Colours of Ostrava. Jednou z hlavních hvězd prvního dne byla britská rocková kapela Skunk Anansie v čele...

OBRAZEM: Zaostřeno na diváky Colours. Selfie, barevné vlasy i jízda na ruském kole

Colours of Ostrava 2026

Desítky tisíc lidí zaplnily na čtyři dny průmyslový areál Dolních Vítkovic, aby si vychutnaly už 23. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Návštěvníci překypovali radostí, mnozí zvolili...

Dealeři drog si dohodli tresty, hrozilo jim mnohem víc. U soudu rozdávali úsměvy

Momentka před zahájením soudního líčení v drogové kauze. (16. července 2026)

Hrozilo jim až dvanáct let vězení, nakonec budou mít maximálně šest. Před olomouckým krajským soudem stanulo ve čtvrtek šest obžalovaných kvůli dohodě o vině a trestu. Podle obžaloby se členové...

Dům hrůzy v Ostravě končí. Začalo velké stěhování obyvatel problémové ubytovny

Premium
Problémovou ubytovnu Hlubina v Ostravě opouští zhruba 350 obyvatel. Důvodem je...

Začalo stěhování nájemníků z hotelového domu Hlubina v Ostravě-Jihu, který se musí do září kompletně vyklidit před plánovanou přestavbou na moderní bytový dům. Zchátralý objekt ze sedmdesátých let...

20. července 2026  10:57

Desetihektarové arboretum je k mání za 35 milionů. Štramberk řeší případný nákup

Bývalý vápencový lom ve Štramberku proměněný na arboretum několik let po svém...

Atmosféru ve Štramberku na Novojičínsku notně rozvířil inzerát nabízející k prodeji tamní zhruba desetihektarovou botanickou zahradu v bývalém vápencovém lomu. Arboretum vzniklé před necelými třiceti...

20. července 2026  6:12

Ostravské stopy: V antikvariátu jsem čekal na knižní poklady, vzpomíná Petr Opršal

Hostem pořadu Rozstřel je spisovatel, právník a lingvista Petr Opršal.

Běsnou zem, příběh z blízké budoucnosti po světové katastrofě odehrávající se z větší části ve zdejším regionu, vytvořil spisovatel Petr Opršal, který vyrůstal v Ostravě. Vystudovaný historik,...

19. července 2026  16:55

OBRAZEM: Zaostřeno na diváky Colours. Selfie, barevné vlasy i jízda na ruském kole

Colours of Ostrava 2026

Desítky tisíc lidí zaplnily na čtyři dny průmyslový areál Dolních Vítkovic, aby si vychutnaly už 23. ročník multižánrového festivalu Colours of Ostrava. Návštěvníci překypovali radostí, mnozí zvolili...

19. července 2026  11:11

Pavel na Colours sklidil potlesk za Turka. A promluvil o tom, proč dá na svou manželku

Prezident Petr Pavel při debatě na festivalu Colours of Ostrava. (18. července...

Prezident Petr Pavel se po sobotním příjezdu na Colours of Ostrava dočkal vřelého přivítání. Hlava státu na známém ostravském festivalu i vystoupila. Pavel byl hostem diskusního fóra Meltingpot,...

19. července 2026

Hanojská věž, jejíž řešení by trvalo miliardy let. Muzeum láká na hlavolamy

V Bílovci ukazují tajemství stovek hlavolamů. Výstava představuje klasiku, jako...

Na výstavu, na níž děti dokážou odložit své mobily a klidně i na hodinu na ně zapomenout, láká bílovecké muzeum. V jeho podkroví je až do září k zhlédnutí expozice hlavolamů známého sběratele Dušana...

19. července 2026  7:09

Umělá inteligence nemá vkus, ale zrychlí vás, říká pořadatel obřího AI festivalu

Premium
Dalibor Mráz vede platformu CERNA.AI. Ta v září pořádá největší tuzemskou akci...

Největší tuzemskou akci zaměřenou na umělou inteligenci chystá na 15. září do ostravského Gongu platforma CERNA.AI, působící v rámci krajské organizace Černá kostka. „Nechceme lidem jen vyprávět, co...

18. července 2026

Okolo 150 mladých dobrovolníků z celého Česka pomáhalo na Osoblažsku

O druhém červencovém týdnu 2026 pomáhali dobrovolníci na téměř stovce míst v...

Na Osoblažsko poprvé zavítal charitativní projekt SummerJob, v jehož rámci zhruba 150 mladých dobrovolníků z celé republiky bezplatně pomáhalo seniorům a dalším potřebným lidem. Během jednoho...

18. července 2026  7:39

V ostravské zoologické zahradě se narodilo mládě žirafy. Po 11 letech

V ostravské zoologické zahradě se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to...

V ostravské zoologické zahradě se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Je to samec a zatím zůstává se svou matkou v zázemí pavilonu Africká zvířata, sdělila mluvčí zoo Šárka Nováková.

17. července 2026  22:13

Františka, Marie a Anna. Poslední kámen uzavřel válečný příběh hostinské rodiny

Vlaďka Vykouřilová ukládá kámen zmizelých své prababičky Františky...

Poslední pamětní kámen uzavřel příběh, jehož detaily neznali ani současní členové rodiny. Před Obecním domem v Mokrých Lazcích na Opavsku byl uložen kámen zmizelých Františce Silbersteinové z tamní...

17. července 2026  15:47

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

BMW narazilo zezadu do pionýra, jeho řidič letěl přes kapotu. Na místě zemřel

Tragická nehoda se stala na silnici I/57, která tvoří obchvat Krnova. (16....

Smrtelnou dopravní nehodu od čtvrteční noci vyšetřují policisté z Krnova. Na obchvatu města tam BMW zezadu narazilo do malého motocyklu Pionýr, motocyklista na místě zemřel. Policisté žádají...

17. července 2026  13:14

Radegast vymění stáčecí linku, lahve naplní ve Velkých Popovicích a v Plzni

Stáčecí linka je v nošovickém pivovaru od roku 1997, nutně proto potřebuje...

Lahvový Radegast se bude zhruba půl roku vyrábět mimo domovské Nošovice na Frýdecko-Místecku. Pivovar na konci září odstaví dosluhující stáčecí linku a během podzimu a zimy jej ve výrobě lahvového...

17. července 2026  11:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.