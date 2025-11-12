Úlevy na nájmech i příští rok. Krnov se dál vzpamatovává z ničivé povodně

Autor:
  6:05
Stejně jako letos, ani v příštím roce nebudou krnovští zahrádkáři zasažení loňskou povodní za pronajaté městské zahrádkářské plochy platit nájem. Také nájemníkům vyplavených bytových domů krnovská radnice sleví – dosud totiž nemůžou využívat sklepy. Obnova povodní z osmdesáti procent zaplaveného města stále pokračuje.
Letecky pohled na zaplavený Krnov. Ze svých koryt se vylily řeky Opava a...

Letecky pohled na zaplavený Krnov. Ze svých koryt se vylily řeky Opava a Opavice. (15. září 2024) | foto: ČTK

Velmi dramatická povodňová situace postihla Krnov na soutoku řek Opava a...
Velmi dramatická povodňová situace postihla Krnov na soutoku řek Opava a...
Velmi dramatická povodňová situace postihla Krnov na soutoku řek Opava a...
Velmi dramatická povodňová situace postihla Krnov na soutoku řek Opava a...
15 fotografií

„Řada pozemků ani více než rok po povodni není v dobrém stavu. Přestože nejde o velké částky, věříme, že i to málo zahrádkářům pomůže,“ uvedl místostarosta Krnova Miroslav Binar poté, co úlevy zahrádkářům schválili krnovští radní.

Město nájemné v roce 2026 odpustí všem, kteří si o totéž žádali už pro letošní rok. „Celkem se jednalo o 276 žadatelů, jimž bylo odpouštěno v souhrnu 800 tisíc korun,“ sdělila Iveta Adámková z oddělení pronájmů a prodejů.

Krnov získá ochranu dřív. Kromě Opavy se pustí i do úprav Opavice

Zhruba o dvě stovky měsíčně méně platí za nájem i lidé z vyplavených městských bytových domů v Krnově. Na 88 adresách totiž stále nemohou užívat sklepy, oprava ještě nezačala a potrvá několik měsíců.

Voda sklepy zničila loni na podzim, nižší nájem lidé platí od letošního května. „Sleva potrvá ještě dalších sedm měsíců po odstranění závad jako kompenzace za předchozí období. Týká se asi 1 200 nájemníků,“ řekla mluvčí města Dita Círová.

Velmi dramatická povodňová situace postihla Krnov na soutoku řek Opava a Opavice. (15. září 2024)

Fotogalerie

zobrazit 15 fotografií

Zahrádky povodeň vyplavila i v Opavě. Slezská metropole šla cestou jednorázové slevy a přímé pomoci, teď už tam platí běžné nájemné a situace se vrátila do normálu.

„Nájemcům pozemků byla poskytnuta úleva jednorázově, jedenácti osadám bylo odpuštěno nájemné za období 15. září až 31. prosince 2024,“ vysvětlil vedoucí odboru majetku města Pavel Vltavský.

Zdůraznil přímou pomoc zahrádkářům při likvidaci škod - od vybudování náhradní panelové cesty přes pro zahrádkáře bezplatné nasazení nakládací a odvozové techniky po rozsáhlou lidskou práci při vyklízení.

V městských bytech bydlí ti, co přišli o vlastní

Městské bytové domy s nájemníky v Opavě povodeň nevyplavila. „Jediným objektem byla ubytovna u Cukrovaru 1, kde ale v době před povodní kvůli havarijnímu stavu a plánované opravě nikdo nebyl ubytovaný. Město již budovu opravilo a o dalším jejím využití se teď bude jednat,“ sdělil Vltavský.

V bytech města Opavy však stále bydlí lidé, kteří tam našli azyl v prvních měsících poté, co jejich nemovitost zničila voda. „Postiženým byly tyto byty poskytovány za zvýhodněný paušál. Jednalo o asi čtyřicet nájemců, teď už jde o jednotlivce,“ upřesnil Vltavský s tím, že tito zbylí nájemníci už platí nájem standardní.

OBRAZEM: Rok od povodní. Podívejte se, jak dnes vypadají nejvíce zasažená místa

Také v Bohumíně je vlna úlev pro vyplavené u konce. Povodeň tam zničila dvacítku městských bytů.

„Město do obnovy bytového fondu investovalo miliony korun. Jen obnova šestnácti přízemních bytů v Červené kolonii vyšla na zhruba 10 milionů. Bohumíňáci se již do opravených nemovitostí vrátili,“popsal Petr Wojnar z tamního tiskového oddělení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...

Na zřejmě až příliš aktivní postup zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní doplácejí řidiči, kteří jeli poslední červencový den po obchvatu Frýdku-Místku, součástí dálnice D48. Pracovníci...

Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Ve voze na Karvinsku nalezla policie dvě osoby bez známek života. (26. října...

Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

Baník - Jablonec 0:1, hosté jdou zpět do čela tabulky, první místo vystřelil Jawo

Ostravský David Planka (vpravo) uniká Filipu Zorvanovi z Jablonce.

Minimálně do neděle má fotbalová liga nového lídra. Jsou jím hráči Jablonce, kteří v patnáctém kole uspěli na hřišti ostravského Baníku. Vítězství 1:0 a posun do čela tabulky zařídil gólem ve 25....

Úlevy na nájmech i příští rok. Krnov se dál vzpamatovává z ničivé povodně

Letecky pohled na zaplavený Krnov. Ze svých koryt se vylily řeky Opava a...

Stejně jako letos, ani v příštím roce nebudou krnovští zahrádkáři zasažení loňskou povodní za pronajaté městské zahrádkářské plochy platit nájem. Také nájemníkům vyplavených bytových domů krnovská...

12. listopadu 2025  6:05

Karvinští házenkáři vyhráli v Lovosicích a dotáhli se na čelo extraligy

Karvinský brankář Vojtěch Košťálek se snaží chytit střelu lovosického Jaroslava...

Karvinští házenkáři vyhráli v předehrávaném šlágru 10. kola extraligy v Lovosicích 34:30. Úřadující mistři tak o skóre předstihli dosud vedoucí Plzeň, jež má ale k dobru středeční duel proti Dukle.

11. listopadu 2025  21:24

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

11. listopadu 2025  17:38

Na Den veteránů v Ostravě dorazil i druhoválečný hrdina od Dukly či Kyjeva

Na oslavy, které se tradičně konají u Památníku válečných veteránů v Parku Čs....

Ostrava si dnes připomněla Den veteránů. Na oslavy, které se tradičně konají u Památníku válečných veteránů v Parku Čs. letců, dorazil i 103letý Jan Ihnatík, veterán bojů u Kyjeva, Bílé Cerekve,...

11. listopadu 2025  15:35

Z ruiny na spadnutí je výstavní památka. Muži z azylového domu opravují rychtu

Muži z azylového domu Armády spásy v Krnově dobrovolně pomáhají s opravami...

Ráno cesta z Krnova do Karlovic, během dne práce na omítkách, odpoledne návrat zpátky. Muži bez domova, klienti krnovského azylového domu Armády spásy, se letos naposledy sešli v karlovické rychtě,...

11. listopadu 2025  14:18

Pálenice nestíhají, zasypala je bohatá úroda. Sezona se protáhne do dubna

A šup s kvasem do kotle, začíná pálení. Jan Škorvan, majitel pálenice v Radkově...

Sezona, jakou už dlouho nepamatují. A konečně rok, kdy nejspíše nebudou muset sčítat ztráty. Tak hodnotí poslední měsíce provozovatelé pěstitelských pálenic na severu Moravy a ve Slezsku. Pořadníky...

11. listopadu 2025  11:11

Roky se stavěly jen dálnice, kraj teď ale nutně potřebuje obnovu železnice

Do Krnova by také měla vést vysokorychlostní trať.

Po letech, kdy se řešila hlavně obnova průmyslu a zaměstnanost, s důrazem na stavbu dálnic, přichází na řadu i železniční infrastruktura. Ale třeba peníze pro stavbu VRT nejsou jisté. Moravskoslezský...

11. listopadu 2025  6:48

Infarkt v Beskydech. Vrtulník stihl vzletět těsně před setměním, pak už by nemohl

Nedělní zásah leteckých záchranářů v Beskydech proběhl v posledních desítkách...

V neděli odpoledne se na tísňovou linku 155 dovolal muž s bolestí na hrudi, který pobýval na chatě v Beskydech poblíž Ostravice. Protože se jednalo o špatně přístupný terén a mužovy obtíže...

10. listopadu 2025  15:37

Liberty Ostrava bude muset propustit až 250 lidí, oznámil generální ředitel

Válcovna plochých výrobků se v areálu Liberty Ostrava opět rozjela. (24. ledna...

Společnost Liberty Ostrava propustí asi 250 lidí, řekl České televizi generální ředitel Radek Strouhal. Nepůjde podle něj o zaměstnance přímo z výroby, ale například z údržby. Pro výrobu podnik lidi...

10. listopadu 2025  14:19

Do Českého domu se nastěhují děti, přístavba nezastíní vzhled historické budovy

Frýdek-Místek zrekonstruuje Český dům podle projektu architektů vedených...

Vnitřní zateplení a dřevěnou přístavbu se dvěma tělocvičnami obsahuje vítězný návrh architektonické soutěže na rekonstrukci někdejšího Českého domu ve Frýdku-Místku. Historická budova má po přestavbě...

10. listopadu 2025  14:05

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTRONIK (45-52.000 KČ)

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj
nabízený plat: 45 000 - 52 000 Kč

Dalších 31 692 volných pozic

Fenka spadla do patnáctimetrové studny, z vody ji museli vytahovat hasiči

Fena přežila pád do patnáctimetrové studny, ven jí pomohli hasiči

Zachránit psa z hluboké studny se podařilo hasičům ve čtvrtek v Chotěbuzi na Karvinsku. Jeden z hasičů se pro fenku už za tmy spustil na laně a zvíře vytáhl.

10. listopadu 2025  12:26

Nová expozice ukáže „novojičínské Pompeje“ z období husitských bouří

Odebírání keramických nádob z varné podesty pece.

Nevšední expozice vznikne v Novém Jičíně v jednom ze soukromých historických domů. Při jeho nedávné rekonstrukci se totiž archeologům podařilo objevit pozůstatky původního trojdílného středověkého...

10. listopadu 2025  10:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.