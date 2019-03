Nyní ostuda, za dva roky hrdost, věří havířovští. Brzy začne oprava nádraží

Právě na toto téma se na začátku týdne konalo v pořadí druhé setkání primátora s občany. Do sálu Kulturního domu Radost přišla více než stovka lidí.



V současnosti patří nádraží v Havířově k nejzchátralejším v zemi. „Když k nám přijedou známí, tak si přiznejme, že nádraží jako brána do města určitě dělá ostudu. Proto jsem hodně rád, že se začne měnit, a doufám, že za dva roky budeme na toto místo hrdí,“ konstatoval havířovský primátor Josef Bělica.

Podrobnosti dlouho očekávané rekonstrukce vysvětlil Miroslav Bocák ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Rekonstrukce nádraží začne už v květnu a ve dvou etapách potrvá zhruba dva roky. Celkem přijde na přibližně 140 milionů korun.

V první fázi stavební firma opraví částečně zpustlý objekt vlevo od historické výpravní budovy. Právě tam se poté přemístí cestující k novým pokladnám. Odtud také povede nový podchod na nástupiště.

Pak se zájem stavbařů přesune k nynější velké výpravní budově postavené v architektonickém bruselském stylu, jež se otevřela v roce 1969. SŽDC však o její další využití nemá zájem, proto ji bude pronajímat městu. „Pro současný provoz je hala předimenzovaná a neměli bychom pro ni využití,“ vysvětlil Bocák. Po dvouleté rekonstrukci obou budov by SŽDC měla zahájit opravy kolejiště, jednotlivých nástupišť a podchodu.

Současně se začátkem drážních prací zahájí město rozsáhlou proměnu přednádražního prostoru. „Postavíme moderní dopravní uzel, začneme na něm pracovat co nejdříve,“ konstatoval havířovský primátor.

Cestující možná nahradí sportovci

Před několika týdny město otevřelo nové parkoviště u blízkého věžového domu, místo tam najde 45 vozidel. Přebudováním současného parkoviště bude k dispozici celkem 134 míst, což je pro srovnání takřka dvojnásobek.

Vznikne i autobusový terminál se zastřešenými zastávkami, od nichž povede do nové výpravní budovy krytý koridor. Plány počítají i s novými chodníky, dalšími přechody pro chodce, lavičkami, lampami a úpravou ulice Železničářů.

Lidé se zajímali hlavně o možnosti parkování, stranou však nezůstala ani příští podoba velké prosklené budovy, která přijde o cestující. „Zůstane v hale cenná mozaika? To by mě moc mrzelo, kdyby zmizela,“ ptala se jedna žena a po chvíli zazněl podobný dotaz na typicky členitý strop. „Ano, všechno zůstane, architektonicky se na budově nebude nic měnit,“ slíbil primátor Bělica.

Podle něj však zdaleka není rozhodnuto, jak město halu využije. On sám by byl rád, kdyby převažovaly možnosti sportovního vyžití. „Ale vše bude tak, aby se sportoviště dala rozebrat a hala sloužila třeba kultuře. Aby prostě byla multifunkčním prostorem,“ přiblížil primátor. Dodal, že do hledání budoucího využití haly určitě zapojí i veřejnost. Další tazatel se dozvěděl, že nový podchod k nástupištím bude protažen až na druhou stranu k městské části Šumbark.

Budovu se navzdory plánům na bourání podařilo zachránit

Železniční provoz nebude po dobu oprav objektů nijak omezen, práce v přednádražním prostoru však pohyb cestujících ovlivní.

Primátor upozornil, že nyní město začne s nutným odstraněním některých stromů a další zeleně. „Za každý pokácený strom však vysadíme nejméně jeden nový,“ slíbil Bělica. Nádraží pro rychle se zvětšující město bylo podle návrhu architekta Josefa Hrejsemnou postaveno v letech 1965 až 1969. Provoz zahájilo 27. října 1969.

V roce 2013 České dráhy coby tehdejší vlastník oznámily, že velkou prosklenou halu zbourají, proti čemuž se zvedl velký odpor. Po mnoha sporech nakonec zvítězilo kompromisní řešení zachování objektu, ale už pro jiné účely.