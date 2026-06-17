Šetrný zákrok prováděný z pouhých několika milimetrů širokého otvoru představuje novou naději pro úzkou skupinu nemocných, pro které je běžná otevřená operace hlavy příliš riziková nebo zcela nemožná.
Podle mluvčí Petry Petlachové je Fakultní nemocnice Ostrava prvním zařízením v Česku, kdo tuto metodu při operaci mozku použili. „Vhodná je však jen pro velmi úzkou skupinu pacientů, u nichž není možné provést standardní operaci,“ upřesnila mluvčí.
Při využití této metody musí spolupracovat neurochirurg, anesteziolog a radiolog.
„Začínáme na operačním sále, kdy pacientovi otvorem v řádu několika milimetrů zavedeme v celkové anestezii do nádorového ložiska laser. Poté se přemístíme na pracoviště magnetické rezonance, kde probíhá pod dohledem radiologa ničení nádorových buněk teplem v laserovém vlákně,“ popsal postup operace zástupce přednosty neurochirurgické kliniky Štefan Reguli.
Metoda je podle něho vhodná jen pro některé nemocné, kteří nejsou schopni podstoupit operaci nebo je umístění nádoru natolik rizikové, že nemohou absolvovat běžnou operaci.
Podle přednosty neurochirurgické kliniky Radima Lipiny dosud takový postup zničení nádorových buněk neprovádí žádná jiná nemocnice v České republice.
„Není to léčba, která by měla nahradit některou z existujících možností. Je to léčba, která doplní a rozšíří portfolio našich výkonů. Stali jsme se tak prvním pracovištěm v republice, které provádí všechny dostupné operační možnosti směrem k mozku,“ řekl Lipina.
Pacientky jsou v pořádku
Obě pacientky, které výkon doposud podstoupily, jsou podle nemocnice ve stabilizovaném zdravotním stavu.
Neurochirurgové se s novým postupem seznamovali ve varšavském Centru Zdrowia Dziecka, které je největší specializovanou dětskou nemocnicí v Polsku, a posléze také na stáži v londýnském Kings College Hospital. Tam metodu využívají při léčbě těžkých forem epilepsie dospělých.