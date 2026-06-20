Na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí zemřel muž, srazil jej letoun na tahání větroňů

Nehoda se nestala při startu ani při přistání. Letoun na tahání větroňů v době nehody údajně jen pojížděl. „Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla u osmatřicetiletého pilota negativní. Frýdecko-místečtí kriminalisté se nyní zabývají všemi okolnostmi a příčinami této tragické události. Vzhledem k pozůstalé rodině se k věci nyní nebudeme více vyjadřovat,“ uvedl Segsulka.
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Ve Frýdlantu nad Ostravicí havaroval letoun, vyjel z dráhy a zaryl se do země
Mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl uvedl, že muž nejevil v okamžiku příjezdu záchranářů žádné známky života. „Svědkové události u něj proto zahájili resuscitaci. Zasahující lékař následně ukončil snahu o záchranu. Prvotním vyšetřením zjistil vícečetná závažná poranění, která byla smrtelná a pacient jim na místě podlehl,“ řekl.
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