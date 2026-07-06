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Opilý mladý řidič zabil na Frýdecko-Místecku cyklistu, z nehody ujel

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  11:49
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia

Po nehodě v Dolní Lomné na Frýdecko-Místecku zemřel v pondělí ráno čtyřiašedesátiletý cyklista. Podle dosud zjištěných informací ho srazil jednadvacetiletý řidič osobního auta, který vjel do protisměru a pak na chodník.

Z místa nehody řidič ujel a poté havaroval v příkopu. Dechová zkouška ukázala, že byl pod vlivem alkoholu. Okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté z Frýdku-Místku, sdělila policejní mluvčí Nikol Bočková.

„Cyklista i přes veškerou poskytnutou pomoc svému zranění na místě podlehl. Řidič osobního vozidla byl předán zdravotníkům. Dechová zkouška na alkohol byla u něj pozitivní, test na drogy byl negativní,“ uvedla Bočková.

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Nehoda se stala před 8:00. Řidič auta jel směrem do obce Bocanovice, cyklista opačným směrem. Provoz na silnici v Dolní Lomné nyní řídí kyvadlově policisté.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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