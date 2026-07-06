Z místa nehody řidič ujel a poté havaroval v příkopu. Dechová zkouška ukázala, že byl pod vlivem alkoholu. Okolnostmi nehody se zabývají kriminalisté z Frýdku-Místku, sdělila policejní mluvčí Nikol Bočková.
„Cyklista i přes veškerou poskytnutou pomoc svému zranění na místě podlehl. Řidič osobního vozidla byl předán zdravotníkům. Dechová zkouška na alkohol byla u něj pozitivní, test na drogy byl negativní,“ uvedla Bočková.
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Nehoda se stala před 8:00. Řidič auta jel směrem do obce Bocanovice, cyklista opačným směrem. Provoz na silnici v Dolní Lomné nyní řídí kyvadlově policisté.
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