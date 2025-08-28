Na Frýdecko-Místecku hoří stodola a roubenka. I kvůli větru platí druhý stupeň

Autor: ,
  20:09
Hasiči od čtvrtečního odpoledne zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Před 19:00, zhruba po třech hodinách, požár lokalizovali. Zásah komplikuje silný vítr. Novinářům to sdělila mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Požár zasáhl také dřevěný objekt, který je přes cestu. „Zásah komplikuje silný vítr, který zásadně ovlivnil přenos požáru na zasažené stavby,“ uvedla Langerová.

Hasiči zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Před 19:00, zhruba po třech hodinách, požár lokalizovali. Zásah komplikuje silný vítr. (28. srpna 2025)
Hasiči zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Před 19:00, zhruba po třech hodinách, požár lokalizovali. Zásah komplikuje silný vítr. (28. srpna 2025)
Hasiči zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Před 19:00, zhruba po třech hodinách, požár lokalizovali. Zásah komplikuje silný vítr. (28. srpna 2025)
Hasiči zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Před 19:00, zhruba po třech hodinách, požár lokalizovali. Zásah komplikuje silný vítr. (28. srpna 2025)
Hasiči zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Před 19:00, zhruba po třech hodinách, požár lokalizovali. Zásah komplikuje silný vítr. (28. srpna 2025)
10 fotografií

Hořela i plynová přípojka, hasiči ji v průběhu zásahu zabezpečili. „Při požáru nebylo nutné nikoho evakuovat a rovněž nebyl nikdo zraněn,“ uvedla Langerová.

Hasiči se podle ní snažili také ochránit další objekty. Na místě je 18 jednotek. „Voda je na místa dovážená kyvadlově, čerpaná z přírodních zdrojů, ale i z hydrantové sítě,“ uvedla mluvčí.

Hasiči také kontrolovali objekty v blízkosti požářiště, které požár nezasáhl, zjišťovali mimo jiné jejich teplotu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Cesta u Bílé Opavy pod náporem turistů. Správa CHKO Jeseníky ji zjednosměrnila

Nahoru k Ovčárně ano, zpátky do Karlovy Studánky už ne. Žlutá turistická trasa po březích Bílé Opavy v Jeseníkách se proměnila v jednosměrku, turisté by ji měli využívat jen k výstupu. Důvodem je...

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

Požár haly v Ostravě. Dohašování trvá, škoda je 120 milionů

V Ostravě-Třebovicích nad ránem vzplál odpad a další materiál v jedné z průmyslových hal. S ohněm, který rychle zachvátil celou stavbu, na místě bojovalo až osmnáct jednotek hasičů, výšková technika...

Firma chce přestavět hotel z Party hic jako v Alpách. Prohlášení protesty neutišilo

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané vyjádření představitelů ostravské developerské firmy Arkemax Invest k plánu na přebudování opuštěné...

Plzeň - Karviná 2:1, první výhra doma, v nastavení ji zařídil Vydra z penalty

Plzeňští fotbalisté mířili k další ztrátě, ale nakonec Karvinou porazili 2:1. Ve třetí minutě nastavení je spasil kapitán Vydra z penalty, kterou stupidním zákrokem zavinil Ayaosi. Viktoria tak doma...

Na Frýdecko-Místecku hoří stodola a roubenka. I kvůli větru platí druhý stupeň

Hasiči od čtvrtečního odpoledne zasahují u požáru stodoly a roubenky v Bukovci na Frýdecko-Místecku. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Před 19:00, zhruba po třech hodinách, požár...

28. srpna 2025  20:09

Drama na Opavsku. Muže bodla vosa do krku a přestával dýchat, léky selhaly

Ve vážném ohrožení života se ve středu odpoledne ocitl dvaačtyřicetiletý muž z obce Třebom na Opavsku. Poté, co ho vosa bodla na krku, dostal těžkou alergickou reakci, otekl a přestával dýchat....

28. srpna 2025  15:05

Šín s Rigem na přestup nemyslí, proti Celje nám maximálně pomůžou, věří Holzer

Hráč pro evropské poháry. V takové pozici byl až do nedávného šestého kola první ligy záložník ostravského Baníku Daniel Holzer. Naskočil do všech pěti zápasů v předkolech Evropské a Konferenční...

28. srpna 2025  14:20

Vedení huti Liberty vypovědělo kolektivní smlouvu, odboráři protestují

Další problémy se valí na zbývající zaměstnance hutě Liberty Ostrava. Insolvenční správce jim spolu s vedením firmy vypověděl stále běžící kolektivní smlouvu, která pracovníkům doposud zaručovala...

28. srpna 2025  12:09,  aktualizováno  13:29

Vouchery do podzimních Jeseníků rychle zmizely. Podpora turistiky oslovila tisíce lidí

Premium

Poslední stokoruna z celkových deseti milionů korun zbývá na zvýhodněné pobyty v moravskoslezské části Jeseníků. Vouchery jsou tím rozebrány. Lidé třísetkorunový příspěvek na osobu a noc za pobyt v...

28. srpna 2025

Rubat budeme naplno, slibuje Baník. Připravíme peklo, věří kouč Hapal

Ztrátu 0:1 budou dohánět fotbalisté ostravského Baníku ve čtvrteční odvetě čtvrtého předkola Konferenční ligy proti slovinskému Celje. Utkání na Městském stadionu v Ostravě začne ve 20.00. „V Celje...

28. srpna 2025  10:10

Byznys s odpadem nám ničí zdraví i studny, bojí se lidé z okolí úpravny

Dusí nás zplodiny i kamiony, bouří se lidé v okolí průmyslového areálu Suchonice ležícího asi patnáct kilometrů od Olomouce. Popisují hluk a prach z drtiček, špinavé a rozbité silnice a nyní i...

28. srpna 2025  9:51

Na úřady i do firem. Zdravotníci z Opavy vyjedou za dárci krve do terénu

Přípravy byly složité, ale je hotovo. Zdravotníci Slezské nemocnice v Opavě začínají s takzvanými mobilními odběry krve. Za dárci přijedou do místa bydliště či pracoviště a krev budou odebírat ve...

28. srpna 2025  9:51

Tři akrobatické skupiny, unikátní technika. Dny NATO oslaví čtvrtstoletí

Dny NATO v Ostravě jsou po roční pauze kvůli povodním zpátky a slibují ve druhé polovině září nevídaný program. Největší bezpečnostní bezpečnostní show v Evropě slaví čtvrtstoletí. Organizátoři...

27. srpna 2025  11:11,  aktualizováno  15:34

Hyundai v Nošovicích na tři směny zastaví výrobu. O auta je menší zájem

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku příští týden na třech směnách zastaví výrobu. Zaměstnanci nepůjdou do práce na středeční odpolední, čtvrteční ranní a páteční noční směnu. Firma...

27. srpna 2025  15:06

Advantage Consulting, s.r.o.
HLEDÁME PROJEKTANTY! HLEDÁME VÁS!

Advantage Consulting, s.r.o.
Moravskoslezský kraj, Kraj Vysočina, Zlínský kraj, Středočeský kraj
nabízený plat: 35 000 - 70 000 Kč

Dalších 32 846 volných pozic

Drama na Pradědu. Jízdy na kole i na koloběžce skončily těžkým zraněním

Dva lidé se v úterý těžce zranili při sjíždění Pradědu, nejvyšší hory Jeseníků. Záchranáři nejprve spěchali za ženou, která se na koloběžce střetla s cyklistou. Jen o dvě hodiny později pomáhali muži...

27. srpna 2025  14:17

Baník - Celje: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Baník Ostrava má před sebou rozhodující bitvu o účast v ligové fázi Konferenční ligy. V prvním souboji na hřišti slovinského Celje však nestíhal a přivezl si milosrdnou porážku 0:1. Dokáže v odvetě...

27. srpna 2025  13:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.