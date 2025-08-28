Na Frýdecko-Místecku hoří stodola a roubenka. I kvůli větru platí druhý stupeň

Požár zasáhl také dřevěný objekt, který je přes cestu. „Zásah komplikuje silný vítr, který zásadně ovlivnil přenos požáru na zasažené stavby,“ uvedla Langerová.
Hořela i plynová přípojka, hasiči ji v průběhu zásahu zabezpečili. „Při požáru nebylo nutné nikoho evakuovat a rovněž nebyl nikdo zraněn,“ uvedla Langerová.
Hasiči se podle ní snažili také ochránit další objekty. Na místě je 18 jednotek. „Voda je na místa dovážená kyvadlově, čerpaná z přírodních zdrojů, ale i z hydrantové sítě,“ uvedla mluvčí.
Hasiči také kontrolovali objekty v blízkosti požářiště, které požár nezasáhl, zjišťovali mimo jiné jejich teplotu.