Mzdy budou často vyšší, firmy na severu Moravy jsou však opatrné

Darek Štalmach
  6:59
Až okolo šedesáti tisíc korun měsíčně by se letos mohly pohybovat průměrné výplaty v OKD. Jak tomu bude příští rok, je však zatím otázkou. Těžební firmu totiž čeká poslední měsíc dobývání uhlí. Od února 2026 už budou zaměstnanci placeni výhradně za útlumové práce související s ukončením provozu dolů.
Reportáž z končící těžby černého uhlí v dole ČSM patřící OKD ve Stonavě na...

Reportáž z končící těžby černého uhlí v dole ČSM patřící OKD ve Stonavě na Karvinsku (9. prosince 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Důl ČSM se dělí na...
Odcházejícím zaměstnancům OKD vyplatí na odstupném dohromady přes 500 milionů...
Technická likvidace Dolu ČSM potrvá přibližně tři roky a OKD si na ni nechá...
Těžba černého uhlí v Dole ČSM skončí k 31. lednu 2026. Z těžební společnosti...
19 fotografií

„Letošní čísla zatím nemáme. Loňský průměrný měsíční výdělek činil 56 985 korun, letos tarify na základě kolektivní smlouvy vzrostly o tři procenta a variabilní složky o další dvě,“ uvedla mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Rok 2026 ovšem přinese těžební firmě významnou změnu, na konci ledna definitivně skončí s těžbou.

„U zaměstnanců, kteří budou dělat útlumové práce, by podle dohody nemělo dojít k poklesu výdělku,“ uvedla mluvčí.

Reportáž z končící těžby černého uhlí v dole ČSM patřící OKD ve Stonavě na Karvinsku (9. prosince 2025)
OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Důl ČSM se dělí na lokality Sever a Jih v karvinském revíru v jižní části Hornoslezské uhelné pánve.
Odcházejícím zaměstnancům OKD vyplatí na odstupném dohromady přes 500 milionů korun, dostanou až jedenáctinásobek průměrného měsíčního výdělku.
Technická likvidace Dolu ČSM potrvá přibližně tři roky a OKD si na ni nechá okolo 600 zaměstnanců. Zároveň už rozjíždí podnikatelský plán své činnosti do roku 2050, bude například jímat a využívat důlní plyn.
19 fotografií

Zároveň však připustila, že průměrná mzda v podniku klesne. „Obecně lze říct, že průměrný měsíční výdělek, a to zejména u důlních zaměstnanců, půjde částečně dolů. Důvodem je, že ty nejlépe placené profese v přípravách a rubání už nebudou,“ dodala.

S ukončením těžby je navíc spojený také masivní úbytek pracovních míst. „K 31. lednu 2026 odejde sedm set padesát zaměstnanců, po ukončení provozu úpravny uhlí k 28. únoru dalších sto padesát,“ vysvětlila Barbora Černá Dvořáková s tím, že celková výše odstupného by měla přesáhnout půl miliardy korun.

Hutníci řeší energie a emise

Nejistota kolem mezd není v Moravskoslezském kraji spojená jen s útlumem těžby. Složitou situaci řeší také hutní průmysl, který se už několik let potýká s vysokými náklady na energie a emisní povolenky, oslabenou poptávkou i rostoucími dovozy oceli ze třetích zemí.

V Třineckých železárnách i tak v příštím roce překročí mzdy 45 tisíc korun.

Levnější elektřinu firmy v kraji vítají, nabádají však k dalším opatřením

„Dohoda z počátku letošního roku, že průměrná mzda v huti za rok 2025 základním růstem dosáhne výše 43 990 korun, bude splněna. Pro rok 2026 se základním růstem průměrný výdělek dle dohody vyšplhá na 45 074 korun,“ upřesnil předvánoční dohodu s odbory ředitel pro personalistiku Třineckých železáren Robert Zvoníček.

Dodal, že se zvýší hlavně výše příplatků za směnnost.

Kolektivní smlouvy

Odlišná situace je u firem, které mají uzavřené dlouhodobé kolektivní smlouvy. Například Severomoravské vodovody a kanalizace mají kolektivní smlouvu uzavřenou až do roku 2027.

„Kolik peněz půjde v příštím roce celkově na mzdy, budeme vědět až v březnu, kdy Český statistický úřad oznámí výši inflace. Nárůst mezd pro rok 2026 pak bude minimálně na její úrovni,“ vysvětlil mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Marek Síbrt dohodnutý způsob navyšování mezd ve firmě s téměř 920 zaměstnanci.

Stoupnou hlavně ceny vody a tepla, služby zajišťované městy spíše nezdraží

Růst mezd o 7,8 procenta letos zaznamenala potravinářská společnost Semix Pluso z Opavska.

„V roce 2026 plánujeme jak další nárůst mezd, tak navýšení počtu zaměstnanců v souvislosti s dokončením nové výrobní linky na fermentované produkty a expanzí na zahraniční trhy,“ uvedl ředitel a jednatel firmy Michal Čižmár.

Mzdy nad rámec inflace slibuje také nová kolektivní smlouva ve společnosti Model Obaly.

„Naše mzdy rostou nad rámec inflace,“ řekl provozní ředitel firmy Josef Chalupný. Kolektivní smlouva platná od ledna 2026 počítá mimo jiné s plošným zvýšením základní mzdy o tisíc korun, vyšším počtem dnů dovolené i ročním bonusem.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zemřel dlouholetý komunistický politik Karel Konečný, otec europoslankyně KSČM

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Karel Konečný, otec nové šéfky...

Ve věku 77 let zemřel v pondělí Karel Konečný, dlouholetý člen KSČ a posléze KSČM. Podle smutečního oznámení Technických služeb města Nového Jičína podlehl krátké a těžké nemoci. Poslední rozloučení...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Ke změně na střídačce nesahají často. Trenéry jsou ochotní podržet i ve svízelných chvílích, které by na jiných extraligových adresách skončily vyhazovem. Kdo ví, jak se v hokejovém Třinci plánovali...

Mzdy budou často vyšší, firmy na severu Moravy jsou však opatrné

Reportáž z končící těžby černého uhlí v dole ČSM patřící OKD ve Stonavě na...

Až okolo šedesáti tisíc korun měsíčně by se letos mohly pohybovat průměrné výplaty v OKD. Jak tomu bude příští rok, je však zatím otázkou. Těžební firmu totiž čeká poslední měsíc dobývání uhlí. Od...

31. prosince 2025  6:59

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Chemický zápach vyhnal děti z kopřivnické školky, radnice zajistila náhradní třídy

Mateřská školka Pionýrská Kopřivnice

Zřejmě až na několik měsíců se musely vystěhovat děti z kopřivnické Mateřské školy Pionýrská. Její prostory sužuje po nedávné rekonstrukci chemický zápach. Měření prokázala, že jde o zvýšené množství...

30. prosince 2025  13:13

S mrazem se sněhové podmínky zlepšují. A Beskydy se začaly plnit lyžaři

Lyžařské areály v Beskydech po ochlazení zahájují sezonu. Na snímku Ski Park...

Sněhové podmínky v Beskydech se s ochlazením zlepšují a na zahájení provozu se tam připravují další lyžařské areály. V pondělí se například rozjely lanovky ve střediscích Ski Park Gruň ve Starých...

30. prosince 2025  10:11

Stoupnou hlavně ceny vody a tepla, služby zajišťované městy spíše nezdraží

ilustrační snímek

Zejména za vodu a za energie si v příštím roce připlatí obyvatelé Moravskoslezského kraje. Ceny služeb poskytovaných městy však zůstanou ve valné většině případů na stejné výši jako letos, k čemuž...

30. prosince 2025  5:54

Zemřel dlouholetý komunistický politik Karel Konečný, otec europoslankyně KSČM

Bývalý náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Karel Konečný, otec nové šéfky...

Ve věku 77 let zemřel v pondělí Karel Konečný, dlouholetý člen KSČ a posléze KSČM. Podle smutečního oznámení Technických služeb města Nového Jičína podlehl krátké a těžké nemoci. Poslední rozloučení...

29. prosince 2025  22:28

Střelec Jurečka předčasně skončil v Rizesporu. Je to kvůli zájmu Baníku?

Slávista Václav Jurečka v akci v ligovém duelu na Slovácku, kde dal dvě branky.

Český fotbalový útočník Václav Jurečka předčasně skončil v Rizesporu, kam přestoupil loni v září z pražské Slavie. Turecký klub oznámil, že se s jednatřicetiletým českým hráčem dohodl na rozvázání...

29. prosince 2025  16:14

Proměna sadu ve Vítkovicích začne výměnou plotu, financování je s otazníky

Vizualizace nové podoby Sadu Jožky Jabůrkové v Ostravě - Vítkovicích. (29....

Zásadní proměnou projde Sad Jožky Jabůrkové v Ostravě - Vítkovicích. První z několika etap začne příští rok. Podle projektu společnosti Místní architekti mají v sadě vzniknout dva nové altány...

29. prosince 2025  15:55

Ostudná Hlavní třída v Českém Těšíně se promění, přestavba bude drahá i dlouhá

Hlavní třída v současnosti hyzdí centrum Českého Těšína. Má se to však změnit,...

Kdysi byla chloubou, ale už desítky let je Hlavní třída ostudou centra Českého Těšína na Karvinsku. Zatímco na polské straně pokračující ulice spíše zdobí, na českém území se zchátralostí domů a s...

29. prosince 2025  13:25

Deset let od Srničkovy smrti. Mrzelo ho, že nedosáhl na 50 reprezentačních startů

Pavel Srníček

Je to deset let, co fotbalový svět zasáhla smutná zpráva, že zemřel někdejší reprezentační brankář Pavel Srniček. Ve 47 letech podlehl následkům srdeční zástavy. Ta ho postihla 21. prosince, když si...

29. prosince 2025  10:25

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Skibusy po roce vyjely do Beskyd a Jeseníků, zájem sjezdařů i běžkařů roste

Skibusy vyjely do Beskyd a Jeseníků, dopravci spolupracují s městy na...

Až do dubna mohou jezdit obyvatelé Kopřivnice, Příbora a Nového Jičína s lyžemi přímo až na beskydské hřebeny. „Speciální autobusové linky přepravující turisty i s lyžemi a běžkami, vyrazily poprvé v...

29. prosince 2025  9:50

Nový třinecký kouč Žabka: Práci mám založenou na dobrých vztazích s hráči

Třinecký trenér Boris Žabka zůstává na střídačce klidný, zatímco obránce David...

Boris Žabka se v roli hlavního trenéra hokejových Ocelářů Třinec uvedl výhrou nad Kladnem 3:1 v nedělním 35. kole extraligy. Na post kouče se posunul z pozice asistenta poté, co Zdeněk Moták v sobotu...

29. prosince 2025  7:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.