Staré muzeum Tatry v Kopřivnici čeká oprava, promění se i samotná expozice

Technické muzeum Tatra má za sebou už více než padesátiletou historii a nyní se nachází v kopřivnickém kulturním domě. Předloni přišlo o část exponátů, když ve městě vzniklo nové Muzeum nákladních automobilů Tatra. Zůstaly pouze osobní vozy, budova, v níž expozice sídlí, navíc potřebuje opravu. Město, kraj a Tatra se tak domluvily na jeho další budoucnosti.

Společnost Tatra Trucks připravila projektovou dokumentaci, jejímž předmětem jsou stavební úpravy objektu muzea a návrh nové expozice. O přestavbu budovy se postará město Kopřivnice, proměnu expozice bude mít na starosti krajské Muzeum Novojičínska, pod které bude od příštího roku muzeum patřit.

„Dostali jsme dotaci přes 13 milionů korun, která by měla pokrýt veškeré náklady na naši část projektu. Stavební práce by mohly být zahájeny ještě letos a ukončeny musí být do prosince 2024,“ informoval kopřivnický místostarosta David Monsport.

Dalších 13 milionů půjde z kapsy kraje na modernizaci expozice. „Její vzhled by měl navázat na podobu Muzea nákladních automobilů Tatra, tedy včetně využití rozšířené reality,“ doplnil Monsport.