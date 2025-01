Středověký dům zakonzervoval požár. Říkáme mu novojičínské Pompeje, říká historička

Rekonstrukce jednotlivých obydlí se podařily na základě archeologických průzkumů ve městech Nový Jičín, Příbor, Opava a Štramberk. Expozice, jež vznikla díky mezioborové spolupráci archeologů, památkářů, historiků a muzejníků, se nachází v Rytířském sále Žerotínského zámku v Novém Jičíně.

„K vidění je také rekonstrukce zaniklého středověkého domu v Novém Jičíně, jenž zůstal zakonzervován díky požáru při dobývání města husity. Kolegové jej s nadsázkou nazývají Novojičínské Pompeje,“ upozornila Koudelová.

Výběr druhů obydlí byl zvolen kvůli tomu, aby zachycoval pestrost druhů historického bydlení. Byl omezen i nějakým obdobím?

Obdobím omezen nebyl, ale bylo tam několik jiných kritérií. Jednak to jsou všechno stavby, které jsou kulturními památkami nebo se nacházejí na území, které je památkově chráněné, například v městských památkových rezervacích či zónách. Představované stavby jsou různého stáří, ale všechny stojí na území historických, ve středověku založených měst a každá ta stavba v sobě nese několik etap. Nemůžeme tedy říct, je to jen středověký nebo jen novověký dům. Až do 20. století v nich průběžně probíhaly různé úpravy a rekonstrukce.