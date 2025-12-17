Hlučín hledá peníze, které pokryjí stavbu depozitáře. Stavba má stát v roce 2027

Žaneta Motlová
  11:29
Sedmadvaceti miliony korun potřebuje Hlučín dokrýt plánovanou stavbu depozitáře Muzea Hlučínska, jen v rozpočtu je však nenajde. Na projekt už přitom město získalo dotaci, hotový by měl být do konce roku 2027. Aby o ni a tím i o celý depozitář, který muzeum nutně potřebuje, nepřišlo, hledá další zdroje financí.
Město Hlučín pokračuje v přípravách výstavby nového depozitáře Muzea Hlučínska, který zajistí důstojné a bezpečné zázemí pro historicky cenné sbírky. | foto: Vizualizace Město Hlučín

„Aktuálně se zpracovává dokumentace pro povolení stavby a probíhá řízení o její povolení. Intenzivně jednáme o spolufinancování z vyšších úrovní veřejných rozpočtů,“ uvedla starostka Hlučína Petra Tesková.

Muzejní sbírky teď spočívají v pronajatých prostorách s omezenou kapacitou a nevyhovujícími podmínkami. Muzeum dokonce muselo omezit příjem nových exponátů.

Město Hlučín pokračuje v přípravách výstavby nového depozitáře Muzea Hlučínska, který zajistí důstojné a bezpečné zázemí pro historicky cenné sbírky.

„Současná situace paralyzuje naši sbírkotvornou činnost. Máme slíbené peníze z evropských dotací, můžeme o ně ale přijít, pokud výstavba depozitáře nezačne v příštím roce,“ konstatoval ředitel Muzea Hlučínska Metoděj Chrástecký.

Na projekt je alokováno 24 milionů korun z evropských fondů, k dokrytí zbývá asi 27 milionů korun. Depozitář by měl vyrůst ve svahu vedle bývalé vodárenské věže u vlakového nádraží. Úložný prostor bude mít pod zemí a nabídne i plochu pro vzdělávací a kulturní akce.

„Lokalitu jsme nechali vyčistit, zbavit náletových dřevin a upravit hranice pozemku, aby mohly být nadále využívány i sousední zahrádky,“ řekla starostka Tesková.

Peníze chybí

Místostarosta Václav Škvain však doplnil, že kvůli jiným výdajům město na dofinancování stavby nebude celou částku mít.

„Potýkáme se s novými finančními povinnostmi, například s převzetím úhrady platů nepedagogických pracovníků. Peníze z rozpočtového určení daní zdaleka nepokryjí náklady, deficit je na úrovni přibližně 13 milionů korun.“

Hlučín kupuje sídliště OKD s více než pětistovkou bytů, ty pronajme

Zmínil i nákup více než pěti set bytů společnosti Heimstaden. „Musíme být připraveni na dofinancování projektů souvisejících s revitalizací bytových domů.

